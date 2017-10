L'Ajuntament de Girona ha anunciat que a partir del mes que ve posarà en marxa el primer radar rotatori de la ciutat. El consistori ha seleccionat tres punts on tenen detectats que hi ha un percentatge important de vehicles, entorn a un 20%, que passen de la velocitat permesa dels 50 quilòmetres per hora. En concret, hi haurà un sol aparell que s'instal·larà alternativament en tres caixes que hi ha a l'avinguda Lluís Pericot, al pont de Fontajau i a la carretera de Barcelona.