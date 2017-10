Trenquen l´aparador d´un cop de roc i roben quatre bicis

Uns individus van trencar els vidres de l'aparador d'una botiga del barri vell de la ciutat de Girona dedicada al món del ciclisme. Ho van fer a cop de roc i després se'n van emportar quatre bicicletes d'alt valor que hi havia a l'interior. Els fets varen ocórrer durant la matinada i no va ser fins a l'endemà que els seus responsables ho van saber, avisats per una veïna.

El robatori va tenir lloc entre 3 i 4 de la matinada en aquest establiment de la Pujada de Sant Feliu. Els Mossos d'Esquadra de Girona es van fer càrrec de la investigació i en poques hores van aconseguir enxampar els presumptes malfactors i van poder recuperar tres de les quatre bicis d'alta gamma. Els seus responsables van presentar la denúncia corresponent durant el matí.

Les primeres detencions es van produir al matí. Una patrulla de seguretat ciutadana pels volts de les 11 va veure dos menors que anaven a peu amb una bicicleta pel passeig d'Olot i els va cridar l'atenció. S'hi van acostar i van poder comprovar que era una de les bicicletes sostretes, valorada en 6.000 euros. Ambdós disposen d'antecedents policials i tenen 16 i 17 anys. Un d'ells és espanyol nascut a Mèxic i l'altre romanès. Ambdós seran requerits quan ho consideri la Fiscalia de Menors.

A la tarda es va produir la tercera detenció, la d'un jove gambià de 21 anys, veí de Cervià de Ter. Aquest el van enxampar a Flaçà amb dues de les bicicletes robades, també d'alt valor. El jove passarà en breu a disposició judicial. Els tres van quedar arrestats com a presumptes autors d'un robatori amb força.