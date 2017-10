Concentració a Girona per reclamar al Parlament que proclami la República

Unes 300 persones s'han concentrat davant la Delegació del Govern de Girona per reclamar al Parlament que proclami la República i fer una crida a la ciutadania perquè defensi les institucions catalanes. La convocatòria l'han feta conjuntament, i a darrera hora, la plataforma Girona Vota i el Comitè en Defensa del Referèndum (CDR) Girona-Salt. Durant la concentració, s'ha llegit un manifest que subratlla que ara "és imprescindible" que Govern i Cambra "apliquin sense més dilació els resultats de l'1 d'octubre" i s'iniciï el procés constituent. "Els propers dies, setmanes i mesos haurem de mantenir-nos ferms al carrer, segur; només la mobilització garantirà que es faci efectiva la voluntat popular i que el procés cap a la plena sobirania sigui una realitat", recull l'escrit.

Coincidint amb els plens del Parlament de Catalunya i del Senat, unes 300 persones s'han aplegat aquest vespre davant la Generalitat a Girona. Després que la Taula per la Democràcia decidís suspendre les concentracions als ajuntaments, davant la possibilitat que es convoquessin eleccions, la plataforma Girona Vota i el CDR Girona-Salt han tirat endavant aquesta convocatòria a darrera hora.

Els gironins han demanat fermesa als diputats de JxSí i la CUP per fer efectiu el mandat del referèndum i que el Parlament aixequi la suspensió de la declaració d'independència. "Som davant d'un Estat autoritari, que no té límits a l'hora d'aixafar la voluntat popular del poble català", recull el manifest que ha llegit la portaveu de Girona Vota, Sandra Casado.

"L'aplicació de l'article 155 és avui, com el dia 1 d'octubre ho van ser els cops de porra i les agressions policials, l'expressió més nítida de la feblesa d'un Estat que utilitza la força i la imposició perquè no té capacitat de convèncer democràticament", diu l'escrit. I hi afegeix: '"Senzillament, allò que no han aconseguit guanyar a les urnes, ara ho volen fer amb les armes".

Davant l'escenari que el Senat avali el 155, i el Consell de Ministres el tiri endavant, el manifest recull que "arribats en aquest punt, és imprescindible que el Govern i el Parlament facin efectiu el mandat popular del referèndum, que passa per la proclamació de la República Catalana i l'inici del procés constituent". "El diàleg no és possible amb aquells qui només ens volen agenollats; tot l'esforç que hem fet no pot haver estat en va, i per això avui necessitem que les institucions democràtiques estiguin a l'alçada del moment històric que viu el nostre poble", subratlla el text.



"Mantenir-nos ferms al carrer"

"Aquesta convocatòria, que hem fet tan justa de temps, és per dir al Govern que tiri endavant, perquè no acceptarem un pas enrere de cap de les maneres", ha dit el portaveu de l'ANC a Girona, Àdam Bertran (entitat que s'agrupa sota la plataforma Girona Vota). Bertran també ha fet una crida a la ciutadania perquè, a partir de demà, si es fa efectiva la independència, caldrà estar mobilitzats "més que mai".

"Aleshores la responsabilitat no serà tan compartida entre les institucions i la gent, sinó que serà el poble el qui haurà de defensar el Parlament, demostrar que és sobirà i que es pot governar a ell mateix", ha dit el portaveu de l'ANC.

La concentració s'ha acabat amb crits a favor de Catalunya, de la República i reclamant la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Abans de dissoldre's, els concentrats han entonat Els Segadors.