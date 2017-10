L´Ajuntament prorroga el servei del trenet turístic per estudiar-ne millores

L'Ajuntament de Girona prorrogarà un any el servei del trenet turístic a la UTE Girona City Tour (formada per Julià Travel i Autocares Julià) per estudiar millores per incloure en el proper concurs obert per adjudicar aquest servei. L'empresa va obtenir la concessió el 5 de febrer de 2013 i acabava el matreix dia de 2018. No obstant això, hi havia l'opció de fer dues pròrrogues d'un any cada una. Cada any, l'empresa ha d'abonar un cànon de 75.001 euros. Amb la pròrroga, l'empresa també haurà de pagar aquesta quantitat.

La regidora de Turisme, Glòria Plana, va explicar en el ple de dilluns a la nit, que la pròrroga és d'un any i que servirà per mirar si, de cara a la propera licitació hi poden incloure canvis en l'ambient de la sostenibilitat (que el vehicle turístic sigui més petit i es mogui amb energia renovable) i en el recorregut (per minimitzar les molèsties al Barri Vell.

Tant el PP com ERC-MES van criticar que es prorrogui el servei per estudiar millores de cara al proper contracte. Es tracta d'una mesura que l'equip de govern utilitza sovint i que ja ha rebut crítiques, sobretot dels republicans, perquè consideren que hi ha manca de previsió. Martí Terés (ERC) va mostrar la seva preocupació per la constant pròrroga de diferents serveis.

Per la seva banda, la portaveu del PP, Concepció Veray, va preguntar si aquest estudi no es podia començar a fer fa sis o nou mesos per evitar ara aquesta pròrroga. Va admentre que cal «replantejar» tot el servei però va insistir en que no compartia la mesura d'allargar el temps per poder estudiar quins canvis s'havien d'incloure.

Des del govern, Glòria Plana va recordar que el contracte és de set anys (cinc de fixos i dues anualitats prorrogables any a any) i va apuntar que «ja fa mesos que estem estudiant-ho». Tota l'oposició es va abstenir en la pròrroga del servei, que va tirar endavant només amb els vots afirmatius de l'equip de govern (CiU i PSC).