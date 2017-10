Els veïns de la Devesa es tornen a queixar per les caravanes dels firaires

L'arribada de les caranaves dels firaires de les atraccions de les Fires de Sant Narcís ha tornat a posar en peu de guerra l'Associaicó de Veïns Devesa-Güell i la Plataforma Salvem la Devesa. Les bases reguladores per tenir una atracció a les festes de Girona diuen específicament que «els firaires situaran les seves caravanes, casetes de vivenda, remolcs vivenda en els espais determinats per l'Ajuntament i sota cap concepte al parc de la Devesa», els firaires tornen a ser a l'interior del parc. L'Ajuntament de Girona ja va admetre fa uns dies que el seu pla per traslladar-les a fora s'havia de posposar. Els veïns es queixen que hi tornen a haver tot tipus de vehicles i que en diversos punts hi ha mànegues ue aboquen aigües residuals de cuines, rentadores i lavabos. Una tapa de la conducció d'aigües residuals està oberta i hi ha diverses mànegues. Deixen clar que contradiu el Reglament d'usos de la Devesa on s'indica que «no es pot abocar cap tipus de líquid en la zona del parc». Els residents expliquen que no hi ha cap mena de control i que l'entorn està mancat de les condicions de higiene i salubritat necessàries.

Altres queixes són la proximitat de les atraccions als plàtans que tampoc compleix la distància mínima marcada en el reglament d'usos. Tampoc hi ha prou llum. La Federació d'Associacions de Veïns dona suport a la queixa de l'Associació de Veïns i de la plataforma un cop vist el «desgavell» a la zona.