Així s'ha viscut a Girona la proclamació de la república catalana

Centenars de persones s'han aplegat a la plaça del Vi per seguir el ple del Parlament. Durant les intervencions, els gironins han anat aplaudint, o bé xiulant, els diferents discursos. Quan s'ha fet el recompte del vot secret, els qui hi havia a la plaça han anat corejant "Ué!" cada vegada que sortia un sí, o "Oooh!" quan la presidenta de la Cambra, Carme Forcadell, anunciava un no o un vot en blanc.



Quan la República ja era un fet, els gironins han entonat 'Els Segadors', s'han abraçat i han obert ampolles de cava. Després s'han girat cap a la façana de l'Ajuntament cridant "Fora, fora, fora la bandera espanyola!". La 'rojigualda' s'ha despenjat al cap de pocs minuts. El portaveu de la plataforma Girona Vota, Àdam Bertran, ha recordat que aquesta és "la República del poble" i ha demanat a la ciutadania "remar junts" perquè ara caldrà defensar les institucions.





"La República és del poble"

Poc després de la proclamació del Parlament han despenjat la bandera espanyola de l'ajuntamentPantalla gegant a la plaça del Vi per seguir el ple del Parlament, amb una pancarta a sota reclamant la llibertat de Sánchez i Cuixart. Més de 500 gironins s'han acabat acostant fins aquí per veure néixer la República Catalana. El primer aplaudiment a l'uníson ha arribat a les 13.23h, quan el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha entrat a la Cambra.A partir d'aquí, i fins que s'ha votat la proposta de resolució, els gironins han anat reaccionant a les diferents intervencions. Xiulets contra els diputats de C's i el PPC i aplaudiments per als de JXSí, la CUP o la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.Després de la votació, i mentre Forcadell anava anunciant què posava a cada butlleta, la plaça reaccionava amb una sola veu. De fet, amb un sol monosíl·lab: "Ué!" cada vegada que el vot era sí, i "Oooh!" quan el paper que sortia de l'urna portava un no o estava en blanc.Quan la presidenta del Parlament ha anunciat el naixement de la República, la plaça del Vi ha esclatat amb crits d'eufòria, abraçades i plors d'alegria. Els gironins han cantat 'Els Segadors' amb els braços alçats (primer sumant-se al Parlament i després, entonant l'himne amb gralles), han obert cava i alguns grups han ballat abraçats.Poc després, les proclames d'independència han donat pas a un altre crit. Els qui hi havia a la plaça s'han girat mirant la façana de l'Ajuntament i han reclamat que se'n despengés la 'rojigualda'. "Fora, fora, fora la bandera espanyola!", han cridat. Al cap de poc, i desfermant més eufòria, al consistori només n'hi onejaven tres: la de la ciutat, la senyera i l'europea.Des de l'escenari i sota la pantalla gegant, la plataforma Girona Vota (que agrupa els partits i entitats sobiranistes) ha fet una crida a la ciutadania a mantenir-se unida. "La República és del poble i s'ha fet gràcies a les decisions que ha pres; i ara és el poble qui l'ha de defensar i consolidar pacíficament, perquè els diputats han fet la seva feina", ha dit el portaveu de la plataforma, Àdam Bertran.Bertran, que també és el coordinador de l'ANC a Girona, ha dit que avui és "un dia històric i emocionant". A partir d'ara, la plataforma espera "consolidar i fer efectiva la democràcia" i que Catalunya rebi reconeixements internacionals. "Esperem que l'Estat accepti la voluntat de Catalunya, que s'assegui a negociar d'igual a igual i que puguem fer efectiva la República".Entre els gironins aplegats a la plaça del VI hi havia gent de totes les edats, però sobretot, joves. "Estem molt contents però també expectants, no ens ho acabem de creure però al mateix temps ens ho creiem", ha dit una de les noies. "Els polítics han estat a l'alçada i espero que el procés constituent també ho sigui: Visca la República!", hi ha afegit un altre jove, Albert Garrido.Una dona, l'Ester Peña, estava visiblement emocionada. "Mentre treballava, he seguit durant tot el dia el què passava al Parlament i al Senat; estava convençuda que aquest moment arribaria, perquè és el poble qui ho demana, i això és el que no tenen clar des de l'Estat", ha dit entre sanglots.