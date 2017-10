«Els alumnes adults els costa anar a classe per por al fracàs, però venen amb més interès»

Va rebre la trucada de l'alcaldessa de Girona Marta Madrenas. «Alguna cosa no anava bé», va pensar la mestra Rosa Maria Falgàs. Anava equivocada, però, perquè el que li volia demanar la batllessa és que fos la pregonera de les Fires de Sant Narcís.



Va acceptar la proposta immediatament?

No. Quan l'alcaldessa m'explicava la proposta no em podia creure el que m'estava dient. Em donaven l'oportunitat de parlar sobre l'educació d'adults davant d'un gran públic. No podia deixar escapar aquesta oportunitat, i vaig acabar acceptant la proposta.

Cap a on anirà encarat el seu discurs?

Vull compartir amb la gent que vindrà el goig d'inaugurar les Fires, fent referència a l'educació. Això és tot el que puc dir, no vull desvelar res.

Ha dedicat bona part de la seva trajectòria a l'educació per a adults. Què empeny un adult a estudiar?

La feina. Quan vaig començar a treballar com a mestra de formació d'adults al Pont Major, ara fa 40 anys, em dedicava a l'alfabetització en català per a gent nouvinguda. La major part d'ells provenien del sud d'Espanya i havien vingut aquí a treballar. Necessitaven aprendre el català per tenir més oportunitats laborals. També ensenyava a gent en edat laboral que no tenien el graduat escolar.

Despertar la curiositat és més fàcil en els adults?

Sí. Als adults els costa anar a classe per por al fracàs i perquè no tenen l'obligació d'anar-hi com sí la tenen els infants. Però un cop venen, ho fan amb molt d'entusiasme i ganes d'aprendre. No has de despertar-los interès o curiositat per aprendre perquè ja en tenen.

El 2017 se celebra l'any de l'educació d'adults a Europa. Fins a quin punt aquesta ensenyança pot incidir en els reptes socials, econòmics i individuals?

La formació d'adults és molt important per estar al dia dels reptes actuals. S'inverteix molt en l'educació per a infants i joves, i s'ha de fer, però si no invertim en els adults, no solucionarem res. S'ha d'anar a l'arrel. S'ha de donar una formació als adults perquè entenguin els joves. A vegades aquest és el problema més greu que tenen les famílies.

Ha dedicat també bona part de la seva trajectòria a l'alfabetització en català.

Sí, aquest és un altre repte que té l'educació en adults. Està arribant a Catalunya molta gent que no coneix ni els costums ni l'idioma d'aquí. Quan era membre del Comitè de l'Alfabetització de la Unesco, vaig anar a visitar diferents projectes educatius a l'Àfrica. Un company del Senegal em va dir que ens deixéssim de demagògies, que la gent ve a Catalunya a treballar i que per tant necessiten aprendre el català. A partir d'això, vaig decidir potenciar el material didàctic de l'alfabetització en català.

I així nasqué «El nostre món» el primer sistema per alfabetitzar en català per a nouvinguts adults?

Sí, vaig decidir crear aquest mètode que està recollit en tres llibres i unes caixes amb imatges. Hi ha associacions, com Càritas, que utilitzen aquest mètode.

Continua treballant en l'educació per a adults. En què té els ulls posats ara?

Un dels temes que volem abordar des de l'ACEFIR és donar una solució als nouvinguts que treballen en l'àmbit rural. A pagès es treballa de sol a sol i és una feina molt sacrificada. Estem treballant en un projecte perquè aquesta gent pugui aprendre el català. És un tema que ens preocupa molt i personalment molt més perquè soc de poble, de la Tallada d'Empordà.

Què pensa sobre els últims atacs a l'escola catalana per part de diferents dirigents del PP?

Les persones com més idiomes saben, millor. Per què han de posar obstacles? És trist que encara hi hagi gent que discuteixi aquestes coses, perquè com més coses se saben, millor. Com més idiomes, millor. Aquí tenim molta immigració dels països de l'Est, els quals ens donen deu mil voltes amb els idiomes.

Quin paper juga l'educació davant la situació en la qual viu el país?

La població catalana ha reaccionat de forma pacífica i hem donat així una lliçó extraordinària a tot el món. Això demostra que el nostre país té un nivell molt elevat de formació. L'educació és molt important en aquests moments tan intensos i de grans mobilitzacions. Actualment, tot Catalunya està impartint una classe de formació d'adults i de joves excel·lent.