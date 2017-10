Augmenta l´oferta d´activitats dirigides al públic infantil i familiar

Les Fires de Sant Narcís de Girona comptaran enguany amb una trentena d'actes infantils i familiars, una xifra superior que en les altres edicions. La programació presenta enguany algunes novetats significatives com ara l'espai familiar de la plaça de Salvador Espriu. Allà s'hi ubicarà un envelat on s'oferiran tallers per a grans i petits des de demà fins a l'1 de novembre.

Per altra banda, a la plaça de Santa Susanna s'han programat actes més dies que en l'edició de l'any passat. Concretament hi haurà activitats el 29 d'octubre, amb diverses sessions de contes de petit format, i els dies 4 i 5 de novembre, amb un espectacle sobre la llanterna màgica. El Professor Sioux Plau combina diferents tècniques teatrals per recrear, en clau d'humor, l'ambient màgic i especial de les projeccions de llanterna màgica a través d'una passejada per l'antic món del circ. Acròbates, malabaristes, contorsionistes, pallassos, funambulistes... tots ells passejaran davant dels ulls dels visitants tot desvelant l'antiguitat i la destresa d'aquestes pràctiques fascinants i divertides.

Una altra de les novetats de les Fires de Sant Narcís és que les activitats dirigides al públic familiar s'han obert als barris, com en el cas de les atraccions sostenibles, que a part de situar-se a la frontissa de Santa Eugènia també s'ubicaran al passeig de Ramon Berenguer durant el dia de Tots Sants. Les atraccions que hi haurà són una barca, un autos de xoc i un martell de força.

La regidora de Dinamització del Territori, Eva Palau, va apuntar en la presentació de la programació dels actes infantils que des de l'Ajuntament de Girona «s'ha apostat per unes Fires més socials i familiars i obertes als barris, per tal de poder gaudir de les festes en família a cada racó de la ciutat».

La presentació de la colla petita dels Diables de l'Onyar el dia 4 de novembre a les vuit del vespre a la Copa i la recollida de figures de capgrossos avui després del pregó –una activitat emmarcada dins dels actes programats per La Festa Major dels Quatre Rius i dins de les activitats commemoratives dels 20 anys de la Fal·lera Gironina– clouen les novetats d'aquest any.



Els titelles prenen el protagonisme

Els titelles tornaran a tenir un paper destacat en aquesta edició de les Fires. La companyia Sebastià Vergés presentarà dues obres protagonitzades pel personatge del Guinyol a les 12 h del migdia els dies 28 i 29 d'octubre al Centre Cultural La Mercè. Aquest any també s'oferirà la campanya escolar de titelles els dies 30 i 31 d'octubre a les 10 h del matí, també a La Mercè, amb les obres Pinotxo, el nen de fusta i El Mag d'Oz.

El vessant solidari tornarà a ser present aquest any a les Fires, amb les atraccions a 1 euro el proper 30 d'octubre a partir de les 17 h de la tarda a la zona de la Devesa i la funció a 1 euro d'Il Circo Italiano, el dia 31 d'octubre a les 17.30 h. El circ aquest any canvia d'ubicació i s'instal·la a la zona d'aparcament de l'inici de la rambla de Xavier Cugat.

Les activitats que s'oferiran a La Copeta, sempre a les 12 h i amb la col·laboració de la Comissió de la Copa, continuen enguany amb l'espectacle de 2princesesbarbudes i el circuit d'aventura, demà; El Pot Petit, l'1 de novembre, i el concert de Regaae per Xics, el 5 de novembre.

Per Fires també es durà a terme el Cicle de cinema infantil en català. Als Cinemes Albèniz Plaça es projectaran aquest dissabte i diumenge les pel·lícules Mascotes i Capità Calçotets, i el 4 i 5 de novembre, Gru 3, el meu dolent preferit i El viatge d'Arlo. Per altra banda, als Cinemes Ocine es projectarà aquest dissabte El nadó en cap, a les 16.15 h, i el 4 de novembre, Capità Calçotets. Totes les projeccions començaran a les 16.15 h.

La passejada de la Mula Baba el 4 de novembre, diferents tallers musicals repartits en els diferents dies de festa major o la penjada de mosques de Sant Narcís posaran el colofó a la programació infantil d'aquest any.