Campanya de civisme nocturn per 12è cop

La 12a edició de la Campanya de Civisme nocturn que porta per nom «Viu les fires amb SantNarcivisme» s'executarà a Girona durant les cinc nits de les fires coincidint amb les dates de més afluència. Cerca combatre el soroll a la via pública i les conductes incíviques en general durant la nit. Es penjaran pòsters i un mim demanarà als usuaris d'una manera simpàtica que abaixin el to de veu i que respectin el descans dels veïns. Està impulsada per la Fecasarm i l´Ajuntament. DdG girona