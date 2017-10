El pacte CiU-PSC a Girona es trenca

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha anunciat el trencament de mutu acord del pacte de govern amb el PSC i ha anunciat que a partir d'ara CiU governarà en solitari. Madrenas ha assegurat que el pacte ha funcionat de manera "excel.lent" i amb "lleialtat mútua", però considera que, després del que ha passat al Parlament i al Senat, l'escenari de futur que es dibuixa no els permet continuar governant plegats sense entrar en contradiccions.

En espera que CiU (que queda amb deu regidors de 25) reorganitzi àrees i cartipàs, l'alcaldessa de Girona ha demanat a tots els grups polítics "responsabilitat de ciutat i de país" i s'ha compromès a "mantenir l'estabilitat a l'Ajuntament".

Aquesta mateixa setmana, el PDeCAT havia assegurat que "de moment" mantenia el pacte de govern "estable" que té amb el PSC a l'Ajuntament de Girona. Sobretot, perquè la tinent d'alcalde socialista, Sílvia Paneque, no ha posat pals a les rodes a la celebració del referèndum i, a més, s'ha manifestat obertament en contra de l'aplicació del 155. No obstant, obria la porta a reconsiderar la seva postura "a l'espera" de què passés al Senat respecte a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. CiU i PSC van tancar un pacte de govern el 23 de març de 2016.



Reunió d'urgència

La declaració d'independència al Parlament i la resposta de l'Estat, amb l'aplicació del 155, ha dinamitat el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona que CiU i el PSC van segellar el març de l'any passat. Davant aquestes "circumstàncies excepcionals", com ha dit Madrenas, ella i Paneque s'han reunit d'urgència aquest divendres.

Durant la trobada, les dues han analitzat "els escenaris de futur immediat" i les "contradiccions" que hi podria haver dins el govern. Madrenas ha explicat que, de mutu acord, tant ella com la fins ara primera tinent d'alcalde han convingut que "les sensibilitats" de CiU i el PSC xocarien. I que, per això, s'ha decidit posar fi al pacte a l'Ajuntament.

"Quan li he expressat les meves temences, Sílvia Paneque ha posat el seu càrrec a la meva disposició per si ho trobava convenient", ha dit Madrenas. L'alcaldessa ho ha entès com una "mostra de lleialtat institucional" i, com ha subratllat, "davant aquestes circumstàncies excepcionals i els reptes de futur", ha decidit acceptar-ho.



Un pacte "excel·lent"

L'alcaldessa de Girona ha volgut posar de relleu que, fins a dia d'avui, l'acord amb els socialistes "ha funcionat de manera excel·lent". Madrenas ha reconegut que, gràcies al seu impuls, la ciutat ha pogut tirar endavant projectes com la transformació urbanística del Pla de Palau, el pla social de Les Pedreres o "invertir el doble de recursos públics en ocupació".

Marta Madrenas ha dit que la tònica de l'acord ha estat sempre "la lleialtat mútua". I sobretot, ha volgut agrair als socialistes el paper que han tingut amb la convocatòria del referèndum, les càrregues de l'1-O i la resposta de l'Estat. "Totes les àrees de l'Ajuntament han estat lleials perquè la gent pogués votar pacíficament; Paneque ha defensat que tothom té dret a votar i a decidir el seu futur, ha condemnat la judicialització de la política i ha estat en contra de la judicialització de la política", ha dit l'alcaldessa.



Governar en solitari

El trencament del pacte de govern deixa el grup de CiU en minoria, amb deu regidors dels 25 que té l'Ajuntament de Girona. Madrenas ja ha avançat que "ara per ara" governarà en solitari. En espera de reorganitzar àrees i aprovar el nou cartipàs, "i atesa l'excepcionalitat que viu el país", l'alcaldessa s'ha compromès a mantenir "l'estabilitat a l'Ajuntament" i el "rumb" amb què ha governat els darrers temps.

Per això, Marta Madrenas ha demanat "a tots els grups polítics" que tinguin "responsabilitat de ciutat i de país". "I garanteixo al conjunt de la ciutadania que el bon govern d'aquest Ajuntament es mantindrà com a prioritat absoluta en el futur", ha subratllat.



"Les primeres Fires republicanes"

Madrenas ha anunciat el trencament del pacte just una hora després que la ciutat obrís oficialment les Fires i Festes de Sant Narcís. Amb la plaça del Vi plena de gom a gom per escoltar el pregó, l'alcaldessa s'ha dirigit a la ciutadania per dir que el d'avui és "un dia històric" per a Catalunya i per a la ciutat, i que "no hi havia millor fórmula per donar la benvinguda a la República que fer la festa major de tardor".

Madrenas amb la pregonera, Rosa Maria Falgàs, al balcó de l'Ajuntament | Foto: Marc Martí

"Catalunya i Girona sempre han bategat com un sol cor; i avui, més que mai", ha dit l'alcaldessa des del balcó, arrencant els crits dels gironins. "Visca les Fires, visca Girona i visca Catalunya", ha cridat Madrenas, rebent un crit a l'uníson des de la plaça: "Lliure!".

El pregó d'aquest 2017 ha anat a càrrec de la mestra gironina i presidenta de l'Associació Catalana per l'Educació, la Formació i la Recerca (ACEFIR), Rosa Maria Falgàs. Durant el seu discurs, Falgàs ha parlat sobre educació, però també ha fet referència a la situació política que viu Catalunya.

"Europa és molt més que la Unió Europea; nosaltres som europeus i ho serem sempre", ha dit als gironins. Rosa Maria Falgàs també ha destacat, durant el seu discurs, el paper de l'associacionisme, que "mou muntanyes". I aquí, ha tingut un record per als presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, mentre la plaça del Vi clamava "Llibertat, llibertat!".