La culminació d'un somni

La història del Girona va començar a canviar el 15 de juny del 2008, quan tombant el Ceuta l´equip va pujar a Segona A. La victòria certificava el retorn a la categoria de plata, al futbol professional. En nou anys en aquesta categoria, el Girona les va veure de tots els colors. Un camí que ha culminat amb l´ascens a Primera Divisió.

A la temporada 2008-09, després d'una meritòria primera volta en què semblava que s'aconseguiria la salvació amb tranquil·litat, el Girona FC va tenir una inèrcia perillosa en la segona volta, i a falta de cinc jornades per a la conclusió de la Lliga, amb l'equip a 5 punts del descens, l'entrenador Raül Agné va ser destituït. Javi Salamero va prendre el relleu. El club va aconseguir la permanència a falta de tres partits per al final.

La següent temporada, Narcís Julià va substituir Cristóbal Parralo com a nou tècnic després d'un inici erràtic. El Girona va patir molt i va estar a punt de descendir. Un penal transformat per Kiko Ratón en el minut 94 de l'última jornada davant el Múrcia va fer que els gironins salvessin la categoria i la més que possible desaparició del club pels deutes.

Les bones sensacions van tornar a la temporada 2010-11. El Girona FC va acabar en onzena posició de la classificació, amb 57 punts, i va arribar a estar deu jornades sense conèixer la derrota.

Després d'un inici de lliga complicat, l'amenaça del descens va tornar sobre Montilivi a la temporada 2011-12. Javier Salamero va rellevar Josu Uribe i l´equip va tornar a aconseguir la permanència a falta de dues jornades per al final.

Els intents per pujar a 1a

El 2013 es va perdre el play-off d´ascens a Primera Divisió contra l´Almeria, la primera oportunitat per pujar del Girona FC. Durant aquesta temporada, l´equip gironí va iniciar una magnífica arrencada i va acabar la primera volta en segona posició, amb 38 punts. A la segona volta va mantenir la disputa amb l´AD Alcorcón, el Vila-real CF, la UD Las Palmas i la UD Almeria per la segona plaça. En el play-off d'ascens va eliminar l'Alcorcón però en la definitiva eliminatòria va caure davant la UD Almeria, que va pujar a Primera.

A la temporada 2013-14 el Girona, que acabava de presentar concurs de creditors, va confiar l´àrea esportiva a Ricardo Rodríguez, que va estar a la banqueta fins al 18 de desembre del 2013. El seu lloc el va ocupar Javi López. Amb ell la situació de l'equip no va millorar, de manera que la directiva, ja amb Francesc Rebled de president, en substitució de Joaquim Boadas, va optar per un altre canvi d'entrenador amb l'arribada de Pablo Machín. El tècnic sorià sí que va ser el revulsiu esperat i va aconseguir portar el Girona a la permanència en l'última jornada, després de 23 setmanes consecutives en llocs de descens.

De lluitar per la permanència, el Girona va passar la següent temporada, la del 2014-15, lluitant, novament, per l´ascens a Primera Divisió. L'equip va fer un any extraordinari, de rècord: va finalitzar amb una xifra de punts estratosfèrica, 82, i va ser el visitant amb els millors números de la Lliga Adelante. Tot i això es va haver de jugar l'ascens directe a Primera Divisió en l'últim partit, disputat a Montilivi, contra el Lugo. L'empat a un davant els gallecs va tancar les portes d'aquest ascens directe. Finalment, en el play-off, i contra el Saragossa a La Romareda, es va aconseguir un excel·lent 0 a 3. A la tornada a Montilivi, els aragonesos van remuntar el marcador a un Girona encara molt afectat anímicament pel resultat de l'última jornada.

A la temporada 2015-16 es va viure novament un intent de pujar a Primera Divisió. En el play-off i després de superar la semifinal contra el Còrdova CF, l´equip gironí es va quedar sense el premi de l'ascens després de perdre la final amb el CA Osasuna.

Tot i que semblava que el somni no arribaria mai, finalment es va complir el 4 de juny del 2017. Un empat contra el Saragossa ho va certificar en una nit màgica que recordaran molts gironins. «Més tossuts que nosaltres no hi ha ningú», havia repetit més d'un cop Pablo Machín, l´entrenador que ha conduït el Girona FC a enfilar-se a la màxima categoria del futbol. Amb l'ascens a Primera i l'entrada del Manchester City i Pere Guardiola com a màxims accionistes del club, el Girona FC ha obert una nova etapa en els seus 87 anys d'història.