Els ens culturals celebren les Fires amb exposicions sobre Girona

Els museus i les entitats culturals de Girona també celebren les Fires de Sant Narcís amb la inauguració de noves exposicions que giren al voltant de Girona i els seus ciutadans.

Com cada any, el Museu d´Història de Girona (MHG) acull una exposició relacionada amb la ciutat gironina. Enguany, la mostra gira al voltant de Prudenci i Aurora Bertrana, pare i filla molt vinculats a Girona. Una ciutat que comparteixen en molts aspectes, a banda d´haver-hi viscut. Pare i filla també compartien una gran passió per l´expressió artística en múltiples formes, el sentiment del pes cultural de Barcelona, el de la incomoditat d´una certa imatge pública o el de la importància, per a tots dos, de les relacions intel·lectuals que van mantenir al llarg de la seva vida.

Als anys 30, van escriure conjuntament un llibre, L´illa perduda, que és el punt de partida de l´exposició que porta per nom El desig de viure i d'escriure. Prudenci i Aurora Bertrana, i que serveix per explicar el món del pare i el món de la filla en allò que tenen de divers i en allò que presenten de comú. L´objectiu és comprendre´ls millor i emmarcar-los en allò que les seves vides i experiències permeten explicar: bona part de la història política i cultural catalana i europea entre el darrer quart del segle XIX i els anys setanta del segle XX.

El Museu d´Història de Girona acollirà demà la inauguració de l´exposició, a 2/4 d´una del migdia. La mostra es podrà veure fins al 22 d´abril del 2018.

Una altra de les exposicions més importants de les festes és l´Exposició Filatèlica Fires i Festes de Sant Narcís, que arriba a la 59a edició dedicant la mostra als 125 anys d'història del tren que unia Sant Feliu de Guíxols i Girona. L´exposició, inaugurada ahir al claustre del palau de la Diputació de Girona, està organitzada per la Societat Filatèlica Gironina en col·laboració amb la Diputació de Girona.

Enguany, la Societat Filatèlica Gironina s'ha volgut sumar a la commemoració dels 125 anys de l'estrena de la línia de ferrocarril, convertida ara en una via verda, que unia Sant Feliu de Guíxols i Girona (1892-2017), i ha dedicat a aquesta efemèride un mata-segells fet expressament per a l'ocasió. L´exposició es podrà visitar del 26 d´octubre al 5 de novembre.