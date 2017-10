De la Devesa a Primera Divisió

El futbol, o el joc de la pilota, va entrar a Girona per la Devesa. ­Córrer darrere una pilota i intentar fer gol entre dos pals va despertar curiositat entre la població gironina. Un interès, però, que va costar que arrelés. Així ho explica la Història del futbol a Girona del desaparegut Jaume Curbet i Boj, llibre que s´ha tingut com a referent a l´hora de redactar aquest reportatge.

A començament del segle XX, les veus asseguraven que aquest esport anglès conegut com a football no arrelaria en una ciutat com Girona per manca de disciplina i coneixement a fons del joc. El futbol només era un esport d´esbarjo, el qual jugaven els estudiants i, també, els soldats a la Devesa a principis de segle. «Els pioners del futbol gironí», exposa Curbet en el llibre citant l´obra de l´erudit gironí Joaquim Pla i Cargol.

Els qui primer van començar a jugar a futbol pels carrers i places de Girona van ser els estudiants que, els cap de setmana, tornaven de Barcelona on veien jugar el nou esport. On més partits es disputaven era al Camp de Mart de la Devesa, lloc habitual de la instrucció dels soldats, els quals també es van sumar a practicar aquest esport. «Sembla ser que la mainada que feien el tafaner mirant la instrucció veien també com els soldats col·locaven dos rierencs, improvisaven una pilota i corrien dar­rere seu donant-li puntades i intentaven col·locar-la pel mig dels dos rocs, amb gran rebombori i cridòria. Els nois espectadors, un cop els soldats havien abandonat el camp, gairebé de pura mímica, feien el que havien vist fer als soldats», detalla Curbet.

Però, el futbol continuava sent això, un joc d´esbarjo. El 1903 es va fundar l´Agrupación Juventud per tal d´implantar a Girona aquest esport, però l´intent va fracassar. Pels primers aficionats gironins era molt complicat entendre les normes del «joc de la pilota» amb paraules estranyes com orsai, penalty, corner o goal.