Els expositors potencien les activitats

En els darrers anys, a la Fira de Mostra s'han potenciat les activitats que els diferents expositors duen a terme al certamen. Un factor diferencial per a ells que també aporta valor afegit a la fira i atrau els visitants.

En aquesta 56a edició destaca la celebració de la primera Nit GInteriors, promoguda i organitzada pel Col·legi de Dissenyadors d'Interiors i Decoradors de Catalunya. Es tracta d'un esdeveniment privat, que es durà a terme fora de l'horari de la fira, en el qual professionals del sector i clients convidats podran intercanviar impressions i presentar els seus productes i serveis.

En el camp de la construcció destaquen les activitats sobre sostenibilitat a l'arquitectura i domòtica organitzades per l'Ajuntament de Girona en col·laboració amb la Universitat de Girona (UdG), el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya demarcació de Girona i CEDOM (Asociación Española de Domótica e Inmótica).

Un altre dels espais més actius de la fira serà el d'Emprenedoria, amb l'organització del III Networking professional organitzat pel Col·legi d'Agents Comercials de Girona i Comarques, o tallers pràctics com els de Nenoos, un projecte educatiu innovador que desenvolupa la intel·ligència dels nens i nenes de 0 a 13 anys de manera integral treballant el cos, la ment i les emocions, entre altres propostes organitzades per l'AEEG (Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona).

Després que l'any passat la fira signés un conveni amb la UdG amb l'objectiu d'arribar a un públic més jove, enguany la universitat també ha organitzat diversos tallers a través de diferents facultats, com el de fotografia publicitària, organitzat per la Facultat de Publicitat i Relacions Públiques o el taller de valoració de la potència de salt en l'esport, d'EUSES Escola Universitària de la Salut i l'Esport. La UdG també serà responsable de l'exposició permanent Motor elèctric amb una llauna de refresc.



Més propostes gastronòmiques

També les propostes gastronòmiques arriben en forma d'activitats. El segell de qualitat Girona Excel·lent, impulsat per la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç, gestionarà l'Escenari Gastronòmic, on es duran a terme tastos de diferents productes de la zona que han rebut la distinció i concursos. En aquest sentit, també cal destacar que la fira acollirà el primer campionat de tiradors de cervesa de Girona organitzat per La Brava Beer.

Entre les activitats destacades de la Fira de Mostres també hi haurà una taula de diàleg per a les empreses col·laboradores, emmarcada en el projecte Un Repte Social Empresarial, la RSC: Un negoci socialment responsable, organitzat per Creu Roja.