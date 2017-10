La Fira de Mostres es consolida amb un alt grau de fidelització

Arriben les festes de Sant Narcís i amb aquestes la Fira de Mostres, que obre demà les portes fins a l'1 de novembre al palau de Fires de Girona. Empreses i professionals de diversos sectors tenen en aquesta fira l'oportunitat de donar-se a conèixer, presentar productes i consolidar la seva marca davant de milers de visitants.

Un 87% dels expositors d'enguany ja van participar a la fira l'any passat, una dada que demostra que les seves expectatives van quedar satisfetes i avala les oportunitats de negoci que representa la Fira de Mostres. Aquesta afirmació també es corrobora amb l'ampliació de la superfície contractada. Un 18% d'expositors enquestats en finalitzar l'edició del 2016 ja van confirmar la seva intenció d'ampliar-la. En total, aquest 2017 s'han contractat 12.876,5 m2, un 8% més que l'any passat.

La fira arriba enguany a la seva 56a edició. El president del Comitè Executiu de la Fira de Girona, Domènec Espadalé, va destacar en la presentació de la fira que el creixement del certamen va lligat al «dinamisme empresarial» i la recuperació de sectors que es van veure afectats per la crisi econòmica. En aquest sentit, la directora de la Fira de Girona, Coralí Cunyat, va explicar que «quan l'economia es recupera la fira també». En relació amb aquesta nova edició, considera que «és un bon indicador que les empreses tornin», ja que demostra que «és una fira que funciona i on les empreses fan negoci».

Enguany hi haurà 397 expositors, un 3% més que en l'edició anterior. Per tipologia, un 30,23% són del sector serveis, d'institucions i entitats, un 18,39% corresponen al sector de l'alimentació, un 29,22% són de construcció i decoració, especialment d'interiors, un 16,88% es dediquen a maquinària i un 5,28% corresponen al sector del motor. Per procedència, un 26% dels expositors són de la ciutat de Girona, un 47% de la resta de la demarcació, un 21% de la resta de Catalunya i un 6% de fora de Catalunya, uns percentatges similars als d'anys anteriors.

Entre els sectors tradicionals de la fira (alimentació, motor, indústria i tecnologia, decoració i construcció, turisme i serveis i emprenedoria), en aquesta nova edició destaca la incorporació del sector immobiliari, liderada pel Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (API Girona).

Altres punts a destacar són l'ampliació del GInteriors, l'espai de la Delegació gironina del Col·legi de Dissenyadors d'Interiors i Decoradors de Catalunya, que comptarà amb una carpa en exclusiva, i l'aposta per la construcció sostenible. En aquest sentit, l'Ajuntament de Girona portarà a la fira el projecte Construcció Connectada, una iniciativa que vol donar resposta als nous reptes que planteja la situació actual apostant per la construcció connectada i sostenible.

La Fira de Mostres obrirà les seves portes de les 10 del matí a les vuit del vespre. El preu de l'entrada general és de 4,5 euros i serà reduïda, a 2,5 euros, els dies feiners (30 i 31 d'octubre). Els usuaris que es descarreguin l'app de la Fira de Girona, que és gratuïta i està disponible per a iOS i Android, obtindran una invitació per accedir a la fira de franc. A més, l'aplicació ofereix tota la informació de la Fira de Mostres i d'altres fires i esdeveniments de la Fira de Girona.

Enguany tindran continuïtat dues iniciatives engegades l'any passat com la revista de la Fira de Mostres, amb reportatges diversos i informació d'interès sobre els sectors del saló, i els xats de Zonetacts, una aplicació per xatejar de manera geolocalitzada. Els assistents a la fira podran resoldre els seus dubtes a través de l'aplicació o parlar entre ells sense haver-se d'intercanviar els números de telèfon.