Forcen una vitrina d'una joieria de l'Espai Gironès i s'enduen 7 peces d'or per valor de 5.000 €

Dos lladres han forçat una vitrina de la joieria José Luis de l'Espai Gironès a Salt i s'han endut set peces d'or valorades en 5.000 euros. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís del robatori minuts abans de les tres de la tarda d'aquest dijous, quan des de l'establiment van activar el polsador d'atracaments.

Quan els agents van arribar al lloc, van comprovar que els delinqüents havien aprofitat un descuit d'una treballadora per forçar la vitrina, sense causar gaires desperfectes visibles, i agafar un grapat de joies. En concret, es van emportar set joies d'or que tenen un valor d'uns 5.000 euros.

L'empleada va poder facilitar la descripció d'un dels dos atracadors. Seria un home baix, morè i calb que portava pantalons grisos i sabates negres. Els lladres no anaven armats. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar i detenir els dos sospitosos d'un robatori amb força.

A més, a l'Espai Gironès també hi ha càmeres de videovigilància que podrien ajudar a descobrir la identitat dels dos suposats autors d'un robatori amb força.