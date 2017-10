Girona crea uns premis per a les millors iniciatives comercials

L'Ajuntament de Girona va presentar ahir la primera edició dels premis de la Nit del Comerç a Girona, que se celebrarà el 8 de novembre a les vuit del vespre al Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona. Aquests premis tenen un doble objectiu: d'una banda, reconèixer i promocionar els empresaris i comerços del teixit comercial de la ciutat que contribueixen a fer créixer el model de comerç de proximitat i de qualitat de la ciutat i, de l'altra, homenatjar les associacions de comerciants per la tasca que desenvolupen dia a dia. Els premis estan destinats a posard en valor les millors iniciatives comercialsi a reconèixer i incentivar la participació d'iniciatives empresarials que per les seves característiques es poden considerar exemples per a un teixit econòmic dinàmic i competitiu. Hi ha multitud de categories, com ara el premi Ambaixador de Girona, al Millor Disseny d'Interiors, a l'establiment més sostenible, el premi Especial Singulari el premi Especial Soc Girona.