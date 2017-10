Il Circo Italiano porta a Girona un espectacle ambiciós, salvatge i ple de força

Il Circo Italiano obre avui les seves portes amb un espectacle ambiciós, salvatge i ple de força en què destaquen les acrobàcies, la poesia, les danses, l'exuberància i el risc. Aquest any el circ ha canviat d'ubicació i està instal·lat a la zona d'aparcaments de l'inici de la rambla de Xavier Cugat, a Fontajau. Il Circo Italiano durà a terme un total de 18 funcions repartides en els deu dies de Fires de Sant Narcís, que comencen avui i finalitzen el diumenge 5 de novembre.

L'empresa Circ Germans Rossi pretén amb el seu gran esforç posicionar Il Circo Italiano en un circ de qualitat amb total veracitat a Espanya. Des de fa anys, aquesta companyia té la seva base a Catalunya, tot i que fa gires arreu del país. A Girona portarà el seu espectacle familiar Salvatge.

Escenogràficament és una explosió de colorit exòtic que comença i es desenvolupa en una selva primigènia. S'exhibiran brillants tècniques de circ al ritme ètnic de la seva pròpia banda sonora protagonitzades per actors i artistes de gran qualitat. La màgia floral i la fauna africana impregnaran i donaran vida des dels orígens a cada porus de l'original carpa zebrada d'Il Circo Italiano.

Artísticament i culturalment és una proposta on, com és habitual en el circ, la fusió de cultures enriqueix encara més el resultat de cada número. Vuit acròbates, dues ballarines procedents de Guinea Conakry i una vintena d'artistes procedents principalment de la coneguda saga circense de Los Rossi, tots ells, en envejable harmonia, ballen, dansen, toquen tambors, interpreten i desenvolupen així una brutalitat de disciplines circenses . Tot això coreografiat per l'artista internacional George Monboye, que ve de París exclusivament per impregnar la pista d'Il Circo Italiano del seu savi i glamurós moviment ètnic.

La companyia està enguany a les Fires de Girona després de guanyar, amb la millor puntuació, el concurs obert per l'Ajuntament de Girona per escollir el circ de les festes. Aquest és el primer cop que el consistori gironí ha posat a concurs aquesta elecció per les noves normatives supramunicipals. Fins ara, els circs demanaven permís per instal·lar-se a la ciutat de Girona i l'Ajuntament, si ho trobava adient, els el concedia.