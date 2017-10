Jair Domínguez i Ladilla Rusa, pregoners del 9è Corremosques

El periodista, escriptor i músic Jair Domínguez serà el pregoner del Corremosques, l'esdeveniment més infernal i esbojarrat de les Fires de Sant Narcís. La festa, que enguany tindrà lloc el dissabte 4 de novembre, busca emular els sanfermines de Pamplona però pels carrers del Barri Vell de Girona i perseguits per unes grans mosques i no per toros. També hi actuarà Ladilla Rusa, un grup de música esbojarrat famós per temes com Bebo, de bar en peor, Macaulay Culkin i Estado de Malestar.

La jornada començarà a les vuit del vespre amb una concentració a la plaça del Correu Vell, on es podrà comprar el mocador del Corremosques, una peça que emula el mocador vermell dels sanfermines. La mateixa plaça serà el punt d'inici de la cercavila. Allà, l'humorista de Figueres Jair Domínguez donarà el tret de sortida a la cercavila amb un espectacle carregat d'humor. Un any més, els organitzadors han buscat una persona coneguda popularment i amb una vinculació al món de l'humor i l'entreteniment per fer el discurs inaugural de la festa. I és que el Corremosques és conegut per la rellevància dels seus pregoners. Per la plaça del Correu Vell hi ha passat la popular Carmen de Mairena (2013), l'actriu i cantant Leticia Sabater (2014) o l'humorista Joan de son Rapiña (2016).

Enguany també es comptarà amb un grup de música, la Ladilla Rusa, que compon les seves cançons amb molt humor i ganes de festa. La banda posarà el xou al pregó de Jair Domínguez per animar el públic en l'inici de la marxa del Corremosques.

Tot seguit, arribarà el moment més esperat. Un encierro a la gironina amb el mateix recorregut que els altres anys, amb inici a la plaça del Correu Vell i amb punt final al Cul de la Lleona, tot recorrent els carrers més emblemàtics del Barri Vell.

La cursa comptarà un any més amb animació musical durant el recorregut per tal d'animar a córrer els participants i perquè no siguin atrapats per les mosques gegants.

«Per falta de temps, el Corremosques d'enguany segueix la mateixa línia que altres anys, però tenim pensades diferents novetats de cara a l'any que ve en la desena edició de la festa», explica David Batlle, un dels organitzadors del Corremosques.