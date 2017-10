Més de 130 atraccions a la Devesa

Un dels grans atractius de les Fires de Sant Narcís són les més de 130 atraccions que s´instal·len a l´esplanada de la Devesa de Girona. Enguany s´incorporen noves atraccions i algunes instal·lacions tradicionals canvien d´ubicació, a causa del canvi de normativa.

Per primer cop, l'Ajuntament de Girona ha posat a concurs públic l´elecció de les atraccions perquè així la normativa ho obliga. Aquest canvi ha afectat les atraccions i també els establiments de restauració (menjars i begudes) que hi ha barrejats entre les Fires.

Els criteris d'elecció de les atraccions majors i infantils ha tingut en compte sobretot qüestions objectives com la modernitat de la instal·lació, les inversions en l'estructura i la seguretat de l'aparell, les despeses corrents de neteja i pintura, les mesures d'estalvi energètic i la novetat de l'atracció.

Les atraccions que han obtingut enguany el permís podran parar a les fires de Girona aquest any i tres anualitats més prorrogables, fins a un màxim de quatre anys.

Noves atraccions

Un dels grans atractius de les atraccions infantils és la nova pista americana carregada d´obstacles perquè els més petits els superin. Una instal·lació nova que se suma a la gran proposta d´atraccions infantils que acullen les festes de Girona.

La distribució de les fires segueix el mateix patró que altres anys. A primera línia del parc hi ha com sempre les atraccions i parades infantils: venda de joguines, atraccions de cotxes, cavallets, i el tren de la bruixa, entre d´altres.

En segon terme, se situen els aparells més grans i pel públic jove i adult: sínies, autos de xoc, granotes, cases de la por. Entremig dels dos espais se situen les tómboles, xurreries i casetes de menjar.

Pel que fa a l´horari, les atraccions hauran d'estar tancades a les quatre de la matinada i, en concret, les infantils han de tancar al voltant de la una de la matinada. Per altra banda, els aparells musicals, hauran de tancar a les tres de la matinada o a la una, en funció del dia, tenint en compte si l'endemà és laboral o festiu.

Fires a 1 €

El vessant solidari tornarà a ser present aquest any a les Fires. Es manté la jornada econòmica a 1 euro, que serà el dilluns, 30 d´octubre, a partir de les cinc de la tarda. Il Circo Italiano també se suma a aquesta jornada oferint la sessió de les 17.30 hores del 30 d´octubre a un euro.