El naixement del Girona Futbol Club

En un local del Cafè Norat de la Rambla nasqué el Girona Futbol Club poc abans del dia de Sant Jaume, el 23 de juliol del 1930. Allà, un grapat d´homes gironins amants del futbol agafaren el repte de «capitanejar la nova nau del futbol a Girona», exposa Curbet a Història del futbol a Girona. Aquests homes eren Albert de Quintana i de León, Andreu de Benito, Manuel de Chopitea, Lluís Ribas, Josep Maria Pla Dalmau, Francesc Figueras, Joaquim Medrano, Antoni Güell, Rafael Portas, Amadeu Oliva, el Doctor Roca Pinet i els senyors Coll i Poch.

La nova Junta Directiva no va tardar a fer una crida general a tots els jugadors de l´exentitat de la Unión Deportiva Gerona perquè se sumessin al nou projecte que es va presentar a Vista Alegre el 8 de setembre del mateix any. El Girona encetà el seu camí jugant aquell mateix dia contra el FC Barcelona amb els colors que manté avui: el vermell i el blanc. I el resultat va ser una victòria gironina de 4 a 1.

El 19 d´octubre de 1930, l´equip gironí es va estrenar a la Segona Categoria Ordinària amb un empat contra l´Artiguense de Badalona, en el seu primer partit oficial de la temporada i del club. L'equip, que va aconseguir l'ascens en el seu primer any de vida, estava entrenat per Josep Viñas.

Esportivament, els primers anys del Girona van ser prolífics, però, si cal destacar una temporada per sobre de totes, aquesta és la del 1935-36, en la qual els gironins van fer una excepcional temporada a Segona Divisió i van disputar la fase de promoció a Primera Divisió, però quedant-se fora de l´ascens.

Entre els anys 1936 i 1939, la Guerra Civil va frenar el futbol reduint l´activitat a un parell de lligues catalanes, una lliga mediterrània (equips valencians i catalans) i un munt de partits de caràcter amistós i amb determinats fins: a benefici de les víctimes del feixisme, en profit de les milícies antifeixistes o partits pro Hospitals de Sang. Els estralls de la guerra també van arribar a afectar de ple Vista Alegre, on van arribar a caure dues bombes dins el recinte.

El futbol va tornar a la normalitat la temporada 1939-40,amb l'equip jugant ja la lliga de Primera Categoria Catalana i la Segona Divisió Nacional.

L'equip es va consolidar a Segona Nacional, però en l'etapa postguerra es van canviar els objectius: l'ascens es veia com un somni llunyà i l'objectiu passava a ser el de lluitar per la permanència.