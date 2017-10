Obstacles de formigó per protegir La Copa i les atraccions

El punts d'accés de vehicles a l'interior del parc de la Devesa de Girona han quedat bloquejats amb la col·locació de blocs de formigó a les entrades. Ara mateix, només es pot passar per espais concrets per facilitar la descàrrega de material dels firaires i de les entitats que tenen barraca a l'esplanada de La Copa.

L'objectiu de la mesura és protegir el recinte firal de possibles atacs terroristes amb vehicles per atropellar persones tal com va succeir, per exemple, a la Rambla de Barcelona, fa poc més de dos mesos. La Devesa és el principal punt de trobada de gent de les Fires i on permanent hi haurà activitat. Hi ha, per exemple, les atraccions infantils i per a adults i l'esplanada de La Copa, on hi ha les barraques de les entitats i associacions gironines i molts dels concerts. En tota aquesta zona, els obstacles de formigó seran permanents, durant els deu dies de les Fires de Sant Narcís.

També s'han dissenyat actuacions de protecció en altres indrets, en funció de les activitats que s'hi portin a terme. En aquests casos, la col·locació de blocs de formigó seran temporals, tal com passa, per exemple, a l'entorn de l'estadi municpal de futbol de Montilivi quan hi juga un partit el Girona Futbol Club. La previsió és col·locar aquestes estructures puntualment a la plaça de Sant Fèlix, a la plaça Catalunya i a la plaça de la Catedral, entre d'altres.



Llocs amb protecció intermitent

A la plaça de Sant Fèlix es posaran, per exemple, quan hi hagi concerts. A la plaça Catalunya, servirà per impedir el pas de vehicles quan el Barri Vell hi hagi esdeveniments amb molta gent, com per exemple el dia de Tots Sants, quan els carrers queden inundats de gent per les diferents parades de les fires d'alimentació, de brocanters, artesania i de pintura, entre d'altres.

A la plaça de la Catedral, la protecció es posarà en esdeveniments que congreguen molts espectadors com ara la pujada del pilar de 4 per les escales de la Catedral que fan els Marrecs de Salt i on, en els darrers anys, la policia municipal ja havia de regular l'accés de les persones per evitar l'excés de gent. També es podria posar per la cantada d'havaneres.

Pel que fa a altres llocs, com ara a la rambla Llibertat, hi ha unes jardineres rodones de grans dimensions que ja fan la funció d'impedir el pas de vehicles.