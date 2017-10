El pregó dona el tret de sortida a les Fires de Girona

Girona ha obert oficialment les Fires i Festes de Sant Narcís. Amb la plaça del Vi plena de gom a gom per escoltar el pregó, l'alcaldessa s'ha dirigit a la ciutadania per dir que el d'avui és "un dia històric" per a Catalunya i per a la ciutat, i que "no hi havia millor fórmula per donar la benvinguda a la República que fer la festa major de tardor".

"Catalunya i Girona sempre han bategat com un sol cor; i avui, més que mai", ha dit l'alcaldessa des del balcó, arrencant els crits dels gironins. "Visca les Fires, visca Girona i visca Catalunya", ha cridat Madrenas, rebent un crit a l'uníson des de la plaça: "Lliure!".

El pregó d'aquest 2017 ha anat a càrrec de la mestra gironina i presidenta de l'Associació Catalana per l'Educació, la Formació i la Recerca (ACEFIR), Rosa Maria Falgàs. Durant el seu discurs, Falgàs ha parlat sobre educació, però també ha fet referència a la situació política que viu Catalunya.

"Europa és molt més que la Unió Europea; nosaltres som europeus i ho serem sempre", ha dit als gironins. Rosa Maria Falgàs també ha destacat, durant el seu discurs, el paper de l'associacionisme, que "mou muntanyes". I aquí, ha tingut un record per als presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, mentre la plaça del Vi clamava "Llibertat, llibertat!".