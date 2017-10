«El públic infantil no té prejudicis a l'hora de jutjar l'espectacle»

The Penguins és una banda de reggae, rocksteady i ska formada l´any 2006. L´èxit del grup va arribar amb el projecte Reggae per Xics, un espectacle infantil en què transporten la música tradicional infantil catalana als ritmes jamaicans.

Com va sorgir Reggae per xics?

Som una banda que fa més de deu anys que toquem per al públic adult. Ens va sorgir l´oportunitat de tocar en una escola el dia de Santa Cecília, patrona dels músics, i vam decidir adaptar el nostre repertori de música jamaicana als nens petits adaptant les cançons populars d´aquí. Ens va agradar molt l´experiència, vam veure que tenia potencial i a partir d´aquí vam decidir començar a treballar en el Reggae per xics. Ja fa sis anys d´aquell concert puntual, que s´ha convertit avui en un projecte.

Què empeny a dedicar-se al món de la música infantil?

La música no té edat, és transversal. No ens plantegem la música que fem únicament com a música infantil, sinó com a música en general. Intentem a través seu expressar la nostra manera de fer, de veure el món i d´entendre les coses. Als concerts de Reggae per xics venen nens de dos o deu anys fins a pares i mares, avis o gent jove. Sí que adaptem l´embolcall de l´espectacle als més petits però, nosaltres responem igual quan fem un concert tant per a nens com per a gent adulta.

És el públic infantil més exigent?

Sí i més sincer. El públic infantil no té les mascares, les vergonyes o els prejudicis que pot tenir el públic adult a l´hora d´expressar el que està sentint o de jutjar sobre l´espectacle. A més, en aquest tipus d´actuacions has de potenciar més aspectes com l´escenografia o el xou i els parlaments de cançó a cançó.

Com serà l´espectacle que oferireu a Girona?

Portarem l´espectacle 54, 46 Reggae per xics ràdio televisió que gira al voltant del món imaginari de la ràdio i la televisió de Reggae per xics. Tocarem cançons dels tres discos.

I quan arribarà el quart?

A la primavera de l´any que ve. Després d´actuar a Girona entrarem a estudi per gravar el quart disc. Fins ara ens havíem dedicat a interpretar únicament el recull del cançoner popular de Catalunya i en aquest disc ens aventurarem a fer temes propis.