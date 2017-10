Segon intent perquè els Marrecs descarreguin el 3d9 a la plaça del Vi

Una de les estrelles de les Fires de Sant Narcís són els Marrecs de Salt, coneguts també com la colla castellera de Girona i els capdavanters de la Diada Castellera de les festes. Enguany, la gran jornada castellera tindrà lloc aquest diumenge, a 2/4 de dotze del migdia a la plaça del Vi. Allà, els Marrecs de Salt intentaran descarregar el 3d9 amb folre. Un objectiu que van complir, per primera i única vegada a la seva història, aquest estiu a Salt per Sant Jaume i que volen repetir a Girona.

De fet, l'any passat la colla va intentar per primera vegada aixecar el 3d9 per les Fires de Girona, sense èxit després de tres intents. «La intenció de la colla és descarregar-lo i així treure'ns l'espina de l'any passat», explica el president dels Marrecs de Salt, Sebastià Morató. A banda del 3d9, la colla castellera intentarà fer a la plaça del Vi un 2d8 amb folre i un 5d8, i marcar així una altra jornada històrica. A banda dels Marrecs de Salt, la Diada Castellera de diumenge comptarà amb la participació dels Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró.

Els Marrecs de Salt participen activament a les Fires de Sant Narcís. A més de la Diada Castellera, la colla estarà present demà a la plaça de Sant Feliu, a les sis de la tarda, als Castells de Vigília juntament amb els Esperxats de l'Estany i els Castellers d'Andorra.

Una altra de les actuacions amb més ressò dels Marrecs de Salt dins les Fires de Sant Narcís és la pujada d'un pilar de 4 a les escales de la Catedral. La jornada tindrà lloc el dimecres 1 de novembre a les nou del vespre amb aforament limitat.

«Aquest final de temporada, la colla s'ha vist afectada pels moments polítics que estem vivint. Els entrenaments i algunes actuacions s'han vist alterades i, a més, hem estat presents a les manifestacions que s'han produït al nostre país. Tot i això, encarem les Fires un any més amb molta il·lusió i ganes», conclou Morató.