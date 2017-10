Una seixantena de concerts per gaudir de la música a les Fires de Sant Narcís

Manel, Zoo, Babylon Circus i Oscar Mulero passaran enguany per l'escenari de les Fires de Sant Narcís. La Copa serà un any més el nucli principal de la proposta musical de la Festa Major de Girona. D'altra banda, després de l'èxit de l'any passat es mantenen i es consoliden els espais de l'envelat, la Copeta i la plaça de Sant Feliu per oferir una proposta musical que arribi a tots els barris de la ciutat. Els concerts de l'Auditori de Girona i les activitats de caire més popular i tradicional completaran la programació.

«Tornem a ser l'aparador musical de tardor de Catalunya, amb propostes de grups molts consolidats i també amb noves propostes de formacions que en els propers temps s'hauran de tenir en compte i que valorem que tinguin la porta d'entrada a través de les Fires», destaca la regidora de Dinamització del Territori i Salut de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau.

Els ritmes festius i ballables seran els grans protagonistes de la primera nit a La Copa, que arriba avui amb un «combat de galls» entre l'Orquestra Di-versiones i l'Orquestra Maribel, dues formacions gironines que s'han fet populars a les festes majors de la demarcació pel seu humor damunt de l'escenari i pel seu repertori de temes coneguts per tothom. El concert estarà precedit per l'actuació dels gironins Hora de Joglar, una de les revelacions del territori aquests darrers mesos gràcies a la seva proposta que combina diferents estils musicals.

Demà dissabte La Copa s'omplirà amb la música del grup de pop rock barceloní The Unfinished Sympathy, el conjunt d'indie nascut entre Girona i Sant Feliu de Guíxols Bullitt i i la banda de folk Edward Estlin.

La vigília de Tots Sants, el dimarts 31 d'octubre, serà el moment de la música de dos grups joves però amb gran projecció: els valencians Zoo i els terrassencs Doctor Prats, que faran el concert final de gira a la ciutat de Girona.

Zoo tornarà a La Copa per presentar el seu segon treball, Raval, després d'haver-hi portat fa dos anys el seu disc de debut, Tempestes vénen del sud, amb el quan van rebre nombrosos reconeixements i premis arreu del país. Recentment, la banda valenciana ha rebut el Premi Cerverí, lliurat en el marc del Premis Prudenci Bertrana, a la millor lletra de cançó pel tema La mestra.

La festa continuarà amb la banda que fusiona diferents estils Doctor Prats. El grup presentarà a l'escenari de La Copa el seu segon treball Aham Sigah.



La festa de la música electrònica

Tal com ha esdevingut tradició en els darrers anys, el dijous de Fires és el dijous de la música avançada i electrònica a La Copa. La col·laboració un any més de l'escola EUMES en la programació d'aquesta jornada fa possible portar a Girona noms de primer nivell internacional com els que es podran veure aquest any: el DJ madrileny Oscar Mulero, amb una trajectòria en la música techno reconeguda arreu, i el DJ asturià Kessell, exponent contemporani del techno més profund.

La banda francesa Babylon Circus, amb una trajectòria de més de 1.500 concerts en trenta països diferents, portarà la seva proposta eclèctica partint de la base dels ritmes ska i reggae i actuarà al costat del conjunt de punk-rock tarragoní Crim el divendres 3 de novembre.

Aquesta serà la nit amb la proposta més eclèctica de La Copa, que es portarà a terme un any més sota la marca de Girona, ciutat de festivals.

L'últim dia de música a La Copa, el dissabte 4 de novembre, serà el torn del comiat de la gira del quart àlbum – Jo competeixo- del reconegut grup barceloní Manel. A diferència dels tres anteriors, enregistrats en estricta intimitat, el quart disc del quartet barceloní significa la seva primera experiència amb un productor, el nord-americà Jake Aron, que ha col·laborat amb artistes com Grizzly Bear, tUnE-yArDs i Chairlift, entre d'altres.

Els precediran els osonencs La Iaia, que interpretaran damunt l'escenari gironí les cançons del seu darrer disc, Tornar a ser u. El grup, de gira per tot Catalunya, farà parada a les Fires de Sant Narcís de Girona amb el seu característic pop alternatiu.

Els altres espais musicals

La cançó d'autor catalana i la música funk i soul prendran l'escenari de Sant Feliu aquestes Fires. Càntut, el projecte de recuperació de cançons de tradició oral format per Sanjosex i Carles Belda, i la cantautora del Maresme Judit Nedderman hi actuaran demà.

El dimarts serà el moment de portar damunt l'escenari els gironins Bigblack Rhino i el cantautor anglòfon Steve Smyth, acompanyat dels The Diablos.

El segon cap de setmana es podrà gaudir dels cantautors Guillem Roma i Núria Graham (3 de novembre, dins la marca Girona, ciutat de festivals) i de la cantant islandesa Ina Forsman i el músic de Guissona El Petit de Cal Eril (4 de novembre).

L'envelat oferirà de nou aquest any una proposta de ball per als amants de les orquestres de festa major. No hi faltarà demà l'Orquestra Selvatana, coincidint amb el dia del Sopar Popular de Fires; La Principal de la Bisbal, la vigília de Tots Sants -31 d'octubre-, i l'Orquestra Maravella, el dissabte 4 de novembre.

«La programació vol donar cobertura a tot un ventall de públic que va des dels joves fins als més grans, passant també per als infants», apunta Palau. És per aquest motiu que els més menuts tornaran a tenir el seu espai musical a les Fires de Sant Narcís. La Copeta, l'escenari de les actuacions infantils de la Festa Major de Girona, acollirà aquest any les actuacions de 2princesesbarbudes (demà, a les 12 h), El Pot Petit (1 de novembre, a les 12 h) i Reggae per Xics (4 de novembre, a les 12 h).

Els concerts de Jorge Drexler i India Martínez a l'Auditori de Girona, la cantada d'havaneres amb Terra Endins a les escales de la Catedral, les audicions de sardanes, la proposta Parada 360 a l'Estació Espai Jove i l'actuació de la Girona Banda Band completaran la programació musical de les Fires de Sant Narcís 2017.