El Ter, l'Onyar, el Galligants i el Güell entren en competició

Les Fires de Sant Narcís de Girona arriben, un any més, carregades de novetats. La principal és la iniciativa de La Festa Major dels Quatre Rius que té per objectiu implicar els gironins i les gironines en la festa major de la ciutat a través d'una sèrie d'activitats plantejades com a competició festiva entre quatre grups: el Ter, l'Onyar, el Güell i el Galligants.

La primera gran jornada competitiva arribarà demà amb una Gimcana a la plaça de Catalunya a les onze del matí. La solidaritat també rebrà importancia a La Festa Major dels Quatre Rius. És per aquest motiu que anar a donar sang a la Marató de Donants de Sang, el dimecres al matí a la plaça de Catalunya, donarà punts a la competició.

Dins l'activitat també s'inclou la Descoberta fotogràfica dels barris del riu Onyar (dimecres 1 de novembre, a les 10h al parc del Migdia), el Concurs d'arrossos (el dimecres 1 de novembre, a les 13h a la Copa), la 6a Baixada d'andròmines del S.XXI pel riu Onyar (dissabte 4 de novembre, a les 11h a la plaça de Catalunya) i l'estirada de corda (dissabte 4 de novembre, a les 19 h al carrer Nou). Participar en aquestes activitats donarà punts als quatre equips.

Les activitats, però, no acaben aquí. El consistori gironí ha incorporat dos nous actes puntuables. Es tracta del Concurs de Versots i de Plouen Capgrossos. La primera activitat consisteix a fer un versot: una estrofa de quatre versos relacionada amb l'actualitat de la ciutat, en la qual cal que rimin els versos parells (-,A,-,A). De tres formes diferents es pot presentar el versot: publicar-lo al Twitter etiquetant la Fal·lera Gironina (@fgironina), portar-lo a la bústia del local del Casal Independentista El Forn fins avui, o portar-lo al Castanyassu fins l'1 de novembre. Caldrà etiquetar amb un hashtag el riu corresponent per tal de poder atribuir la puntuació a l'entitat que li pertoca.

Entre els versots rebuts per les tres vies, s'escolliran uns textos guanyadors que seran llegits per la Bruixa de la Catedral a la Beatufarra el dia 3 de novembre i seran publicats també a les xarxes socials.



L'activitat Plouen Capgrossos, per la seva banda, consisteix a completar la col·lecció dels nou capgrossos de la comparsa de Pla Dalmau que cauran entre les mosques de paper a la plaça del Vi avui durant el pregó. Caldrà fer-se una foto amb el mocador del riu corresponent i les siluetes dels nous capgrossos firmades i publicar-los a Instagram etiquetant Fal·lera Gironina (@fgironina) i afegint l'etiqueta del riu corresponent: #tervermell, #güellverd, #onyarblau o #galligantsgroc.

La Festa Major dels Quatre Rius ha estat impulsada de forma conjunta per l'Ajuntament de Girona i per diverses entitats de la ciutat –com la Fal·lera Gironina, Els Diables de l'Onyar, Mou-te en Bici, l'ADAC, Òmnium i algunes associacions de veïns i agrupacions escoltes de la ciutat de Girona-.