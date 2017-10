El trasllat a Vista Alegre

El futbol es va instal·lar a Girona a la primera dècada del segle XX amb la creació de l´Strong FC, i amb el posterior naixement de diferents clubs. Davant de tants equips, el 13 de febrer del 1921 es constitueix la Unión Deportiva Gerona (UDG), un club que aglutinava diferents equips gironins. El seu camp era la Devesa i la seva equipació, groga i blau marí. Els equips gironins van deixar de competir entre si per fer-ho junts contra clubs de tot Catalunya en partits amistosos. Durant la primera temporada, la UDG es va enfrontar a l´Hostalric i el Caldes, a equips barcelonins com l´Europa i l´Internacional, així com el Barça i l´Espanyol, encara que els dos juguessin amb l´equip reserva.

n L´afició al joc de la pilota no parava de créixer. Més jugadors, més partits i més públic. El futbol estava de moda i anar a veure un partit s´havia convertit en un «obligat espectacle ciutadà», apunta Curbet. Mentrestant, el Camp de Mart anava quedant petit. La solució? Construir un nou camp. El 1922 es va inaugurar l´estadi de Vista Alegre: un camp amb 110 llotges i 1.500 seients de grada. Un dia històric per al futbol gironí i la ciutat. Era 29 de juny, un dia plujós que no va espatllar l´ambiciós partit que inauguraria l´estadi. La UDG s´enfrontava al FC Barcelona. Després d´una festa de benvinguda i de la benedicció del camp de futbol per part del rector de la Catedral de Girona, el Dr. Gironella, va començar el partit, el qual va acabar amb un resultat de 5 gols a 2 a favor del Barça. A la grada s´hi podien veure autoritats com l´alcalde de la ciutat, el senyor Coll, així com alts directius del club barceloní com Gamper i Marial.

Vista Alegre també va ser escenari d´aquell partit de desempat de la Copa d´Espanya entre el Barça i l´Europa, que va donar el triomf als de la barriada de Gràcia, i que va ser un esdeveniment ultraciutadà. A les diades assenyalades –per Nadal, Fires o l´aniversari de camp– hi van passar equips importants com el Martinenc, l´Español, el Badalona, l´España, l´Hospitalenc, el Cataluña de les Corts, l´Europa, el Centre d´Esports Sabadell, els quals només es podien veure a Girona en caràcter amistós i en les grans solemnitats. També van passar per Vista Alegre equips anglesos, francesos, suïssos i l´equip sud-americà Nacional de Montevido, amb vuit jugadors campions del món a les seves files.

La UDG va arribar a incorporar al seu equip dos estrangers: l´anglès Stamper i l´hongarès Weis. I va portar jugadors de categoria de fora com el conegut Julio Gauchia i els barcelonins Elias i Santamaría. El 1930, la UDG va desaparèixer i va agafar el seu relleu el Girona F.C.