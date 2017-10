El tret de sortida de la festa

Música, ball i colors donaran avui el tret oficial a les Fires de Sant Narcís. Els gegants i capgrossos desfilaran pels carrers i places de la ciutat, tot contagiant de festa i disbauxa els veïns i veines de Girona. La sortida de la desfilada, programada per a 2/4 de sis de la tarda, es durà a terme des de diferents punts de la ciutat i desembarcarà a la plaça del Vi.

Allà, la festa continuarà amb el tradicional ball de gegants i capgrossos de Girona. Acte que enguany estarà carregat de sorpreses amb motiu de la celebració dels 20 anys de la Fal·lera Gironina, la colla gegantera de Girona.

La música donarà pas al pregó, el qual tindrà lloc a les vuit del vespre des del balcó de l'Ajuntament de Girona. Enguany, la mestra gironina i presidenta de l'Associació Catalana per a l'Educació, la Formació i la Recerca (ACEFIR), Rosa Maria Falgàs, serà l'encarregada d'inaugurar oficialment les Fires de Sant Narcís.

Aquest any se celebra el 20è aniversari de la fundació d'ACEFIR, entitat que Falgàs dirigeix des del primer dia. La mestra gironina commemora aquest any també el 40è aniversari de la seva carrera com a mestra de formació d'adults a Girona, especialitat a la qual ha dedicat gran part de la seva trajectòria professional i en la qual va començar com a voluntària al barri del Pont Major. Ella va ser l'autora del mètode d'aprenentatge del català per a nouvinguts analfabets El nostre món, que va ser el primer sistema per alfabetitzar en català.

Mestra de Primària i de Català de formació, Rosa Maria Falgàs té un extens currículum dedicat a l'àmbit de l'ensenyament i la promoció de l'educació. Va ser sis anys coordinadora de centres d'educació d'adults de la Generalitat de Catalunya, dos anys col·laboradora de l'Àrea de Relacions Internacionals sobre Educació d'Adults del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i dos anys directora del Centre de Formació d'Adults de Girona.

Activa i compromesa per a l'educació, Rosa Maria Falgàs ha format part de diversos projectes europeus com la Task Force for Adult Education (1988-1994), Gent gran com a recurs en els processos d'aprenentatge (1955-1998), Base de dades sobre l'educació no formal a Europa (1995-2000), Google Literacy o el projecte Grundtvig en diferents etapes.

Després del discurs inaugural de Rosa Maria Falgàs des del balcó de l'Ajuntament de Girona, a les nou del vespre tindrà lloc el pregó de les Fires populars al carrer de les Ferreries Velles. L'entitat Encausats per oposar-se a la construcció de la MAT a les comarques gironines seran els encarregats de dur a terme el tret de sortida d'aquestes fires que organitzen diverses entitats i inclou activitats populars i concerts.