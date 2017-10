«Volem unir en el concert de la Copa l´esperit dels tres àlbums»

El febrer del 2015, la banda osonena La Iaia tancava la gira del seu segon disc (On és la màgia, 2014) i els seus components decidien prendre´s una temporada de descans. Aquest estiu han tornat amb un nou disc sota les mans, Tornar a ser u, que presentaran a les Fires de Sant Narcís de Girona el dissabte 4 de novembre.

Què presentarà el grup a l´escenari de la Copa?

Farem un concert amb moltes sonoritats i textures. Volem recollir l´esperit dels tres discos, els quals tenen una composició molt diferent. Les experiències i el to de les cançons tenen els seus matisos en cada àlbum. El concert serà una barreja de tot el temps que portem tocant junts sumant les noves cançons del disc.

Què suposa pel grup tornar a la ciutat de Girona i, a més, per les Fires i Festes de Sant Narcís?

És un concert que realment ens fa molta il·lusió. És el que sempre es diu i no sempre és veritat. Però en aquest cas sí. Ens fa molta il·lusió actuar la mateixa nit que Manel perquè és un grup amb el qual tenim certes connexions. I curiosament ens hem trobat molt pocs cops. A més, ja hem tocat a les barraques de Girona i sabem de què va la cosa. Tot sumat fa que sigui un d´aquells dies que prometen i que vénen de gust.

La Iaia va estar dos anys sense pujar en un escenari, com ha estat aquest retorn?

La resposta del públic des del primer moment va ser molt positiva. El primer concert que vam fer, al Festival Vida, hi havia molta gent. Va ser molt agradable veure que hi havia gent que esperava el nostre retorn. La sensació de saber que el públic continuava allà va ser molt gratificant.

Parlem ara d´aquest nou àlbum que va veure la llum aquest estiu. És un disc autobiogràfic?

Sí, les cançons estan basades en fets reals i parteixen d´una crisi existencial, un moment en el qual veus que la realitat en la qual vius està buida de sentit. Un fenomen que pot ser compartit amb altra gent, ja que el temps que ens ha tocat viure, anomenat per alguns autors com «la societat liquida», és un temps on hi ha molts canvis. Tots aquests canvis et poden portar a una situació en què t´adones compte que hi ha moltes coses a la teva vida que no encaixen.

Per això és important tornar-se a trobar amb un mateix, tornar a ser u, nom del nou àlbum...

Sí, és una reconstrucció personal. El títol de l´àlbum ve d´una de les cançons del nou disc, és un joc de números. Va sobre una persona que no aconsegueix tornar a ser u.

Aquest és el primer disc autoproduit del grup. Per què vau optar per aquesta opció?

Sí, ens va semblar que aquesta era la forma més coherent per poder publicar el disc. És una manera de fer-nos més nostre el projecte.

El públic haurà d´esperar tres anys més a veure el següent disc?

Sincerament, no ho sé. Esperem poder publicar un nou disc aviat perquè això és sempre una bona notícia, una cosa positiva. Per tant, espero que ben aviat puguem treure un nou àlbum.