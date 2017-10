On aparcar gratis per Fires de Girona

Moure's per Girona la setmana de Fires de Girona no és fàcil. Arriben milers de visitants i la mobilitat a la ciutat es complica. L'ajuntament recomana als visitants que s'acostin a la ciutat en transport públic i que els gironins es moguin a peu.

Però si considereu que el cotxe continua essent una bona opció, aquí teniu un mapa interactiu amb els principals aparcament gratuïts de la ciutat. Són unes 6.000 places d'aparcament. Però ja us advertim, a les més properes al centre, com els aparcaments de La Copa, serà pràcticament impossible trobar una plaça. D'altra banda, el diumenge 29, coincidint amb el partit de futbol Girona-Madrid no es podrà aparcar a les proximitats de l'estadi de Montilivi.

Per als dies en què es preveuen més visitants a la ciutat, l'ajuntament també ha decidit reforçar els serveis de bús urbà