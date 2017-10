Les empreses gironines exporten un 9% més que l'any passat a països de fora de la UE

Les empreses de les comarques de Girona han exportat un 9% més que l'any passat a països de fora de la Unió Europea. Una dada que des de la Cambra de Comerç consideren "molt bona", i que esperen ampliar malgrat "les importants incerteses econòmiques i polítiques" que viu el país. El seu president, Domènech Espadaler, ha encoratjat a l'empresariat gironí a "seguir treballant com fins ara", i lamenta que no s'hagi invertit més en infraestructures per part de l'estat espanyol. "És una reivindicació evident, fa molt temps que ho estem demanant", ha reblat. Espadaler ha presentat aquestes dades en la inauguració de la Fira de Mostres de Girona, on ha coincidit amb l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, que ha demanat "optimisme" als empresaris malgrat reconèixer que poden venir "certs moments d'intranquil·litat".