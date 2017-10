Madrenas obre les Fires de Sant Narcís celebrant l'arribada de la República

«No hi ha millor fórmula de donar la benvinguda a la República Catalana que amb la celebració de la Festa Major de Tardor de Catalunya». Així, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va obrir les portes a les Fires i Festes de Sant Narcís des del balcó de l'ajuntament. Paraules que van despertar una allau d'aplaudiments en una plaça del Vi plena de gom a gom.

Tot seguit, la batllessa va passar el relleu a la mestra especialitzada en educació d'adults, Rosa Maria Falgàs, encarregada de dur a terme el pregó. La gironina va fer una crida a «riure i conviure» i a «fer-nos petons», fent alguna picada d'ullet al moment polític que estem vivint.

Natural de la Tallada de l'Empordà i veïna de Girona des dels 15 anys, Falgàs va iniciar el seu discurs recordant dos gironins difunts, a la pintora Mercè Huerta i l'escriptor Narcís Jordi Aragó, del qui va dir «ser un gran mestre» per a ella.

Falgàs ha dedicat la seva vida professional a les tasques més invisibles però necessàries de la societat: l'educació d'adults. Fa 40 anys va començar a treballar com a mestra voluntària a Pont Major, a les antigues escoles. «He ensenyat a llegir i escriure moltes persones, de les quals he après molt. Persones amb molt de sentit comú, això que per desgràcia manca molt últimament», va remarcar Falgàs, mentre recordava anècdotes dels seus anys treballant al barri gironí.

Aquest any se celebra el 20è aniversari de l'Associació Catalana per a l'Educació, la Formació i la Recerca (ACEFIR), entitat que Falgàs dirigeix des del primer dia i que enguany commemora l'Any de l'Educació d'Adults a Europa. «Al llarg dels 30 anys que fa que estic treballant en àmbit europeu i internacional he arribat a la conclusió que els gironins hem d'aprendre a fer-nos petons a nosaltres mateixos. Va, fem-nos petons», va convidar Falgàs. «No estic dient que hem de ser creguts i prepotents, no! El que passa és que moltes vegades no valorem el que tenim fins que ve algú de fora i ho valora», va afegir la mestra.

Falgàs va posar en relleu el vessant educatiu de la societat gironina, posant èmfasi al gran nombre de centres d'aprenentatge que acull la ciutat. «Girona és una veritable ciutat educadora, on tothom pot aprendre allò que desitja i ensenyar allò que sap».

També va tenir paraules pel moviment associatiu, el qual «mou muntanyes», segons va exposar Falgàs, fent una picada d'ullet «als jordis» i despertant crits de «llibertat» entre el públic.

La mestra gironina va fer un repàs dels més de 200 anys d'història de l'Educació d'Adults a Espanya. «En temps de la República, amb els Ateneus es va fer una gran tasca però malauradament la formació d'adults va passar a residual en els 40 anys de dictadura», va lamentar Falgàs. Tot va anar a millor amb l'inici de la democràcia. «Hi havia molta feina a fer en l'àmbit de l'alfabetització i els ensenyaments reglats», va explicar.

El pregó de Rosa Maria Falgàs va anar precedit, com és de costum, de la cercavila i els balls dels gegants i capgrossos de la Fal·lera Gironina a la plaça del Vi. Acte carregat de sorpreses i novetats, amb motiu dels 20 anys de la colla castellera. L'Àliga de Girona, els Capgrossos, el Beatusaure i la Bruixa de la Catedral van ballar al bell mig de la plaça a ritme de noves melodies. La novetat més destacada va ser la presentació dels Dragolins, el nou bestiari de la colla que són portats per nens a manera de cavallets. Una autèntica festa que va animar als centenars de persones -grans i petits- que es van concentrar ahir a la plaça del Vi per donar la benvinguda a les Fires de Sant Narcís.