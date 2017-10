PP i Ciutadans no segueixen el pregó des del balcó consistorial

El balcó de l'ajuntament de Girona estava menys poblat que en pregons d'anys anteriors. Alguns regidors de l'oposició no hi eren per motius ben diversos. Alguns edils independentistes eren a Barcelona a seguir la proclamació de la república i altres van decidir no assistir a l'inici de la Festa Major, possiblement per esquivar l'ambient de la plaça del Vi. No hi van ser els dos regidors de Ciutadans, Míriam Pujola i Manuel Vázquez, ni la regidora del PP, Concepció Veray. Any anteriors hi va haver polèmica quan van aparèixer estelades al balcó de l'edicici consistorial. Posteriroment la CUP va reivindicar l'acció.

Mentrestsnt ahir, entre el públic, es podien veure poques banderes. Això sí, les proclames en favor de la república de l'alcaldessa i el crit en favor de la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez de la pregonera van ser llargament ovacionats.