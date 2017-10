El PSC justifica el trencament a Girona pels "seriosos dubtes" que els genera representar l'ajuntament dins la República

El grup municipal del PSC a Girona ha justificat el trencament amb el PDeCAT pels "seriosos dubtes" que els genera representar la institució dins la República Catalana. Els socialistes, però, han reconegut que els dinou mesos de coalició amb la formació de l'alcaldessa, Marta Madrenas, han estat "lleials i profitosos", i de fet, no descarten arribar a acords puntuals amb el grup del PDeCAT, que governarà en solitari la ciutat. La líder del PSC a Girona, Sílvia Paneque, assegura que havia posat el càrrec des de l'inici del pacte a disposició de Madrenas, i veu "lògic" que s'hagi arribat a aquest punt. "No vaig posar pals a les rodes al principi del pacte, i no ho faré ara per marxar", ha reblat.