El bisbe crida a superar els conflictes amb acords i no coartant llibertats

El bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha mostrat la seva preocupació per la situació que es viu a Catalunya i ha fet una crida a superar els conflictes amb "acords i negociació" en lloc de coartar llibertats i legítimes aspiracions. En l'homilia de Sant Narcís, Pardo ha fet una crida a la reconciliació i ha advertit dels perills de "tergiversar la veritat" i "convertir en enemics aquells que pensen diferent". Així, ha demanat "respecte per la dignitat de tota persona" i ha recordat que l'esperit de Déu no és de covardia, siní de "fermesa, amor i seny".