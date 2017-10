Els firaires gironins esperen que no hi hagi vaga durant les Fires de Sant Narcís

L'Associació de Firaires de les Comarques Gironines espera que no hi hagi vaga mentre duren les Fires de Sant Narcís de Girona. El col·lectiu assegura que les despeses que tenen són "molt importants", i recorden que la seva activitat es concentra els caps de setmana. "Nosaltres estem aquí deu dies, però en treballem fort només quatre o cinc", subratlla el membre l'associació Hug Castillo. També han reclamat que no se suspenguin actes, ja que podria fer baixar l'afluència de gent i, per tant, també se'n ressentirien. "No n'hem parlat amb l'alcaldessa, però hem llegit informacions i això ens crea neguit", concreta Castillo. Des de l'associació també lamenten que la festivitat de Tots Sants, aquest any caigui en dimecres i, per tant, hi hagi molta gent que no fa pont.

Incertesa entre els firaires que aquests dies treballen a les Fires de Sant Narcís de Girona, per la possibilitat que es convoqui una vaga general. El col·lectiu diu que "donaran suport al què s'hagi de fer", però deixen clar que "no voldrien haver de tancar", sobretot pels costos que suposa "una fira tan gran com Girona". El membre de l'Associació de Firaires de les Comarques Gironines, Hug Castillo, recorda que dels deu dies que estan instal·lats al Parc de la Devesa, el gruix de feina es concentra en quatre o cinc.

A més, aquest any la festivitat de Tots Sants cau en dimecres i això pot fer que molta gent no agafi pont, i per tant, hi hagi menys afluència de gent entre setmana. "Per a nosaltres les fires grans com Sant Narcís són clau poder treballar molt, ja que hi ha èpoques que estem parats durant mesos", concreta Castillo.

Un altre aspecte que preocupa al col·lectiu és la possibilitat que se suspenguin actes de les fires, en funció del què pugui passar en els propers dies. En aquest sentit, Castillo reconeix que estan "neguitosos" perquè pot fer minvar l'afluència de públic. Els firaires remarquen que no ho han parlat amb l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, però sí que alguns associats els han preguntat sobre aquest assumpte.



La meteorologia clau

Un punt incontrolable pels firaires i que al final acaba jugant un paper clau en la facturació és la climatologia. Castillo espera que "els respecti" els dies forts, especialment caps de setmana i per Tots Sants. "De moment hem engegat bé, si aguanta aquest temps, podem tenir un bon Sant Narcís", assegura.

En aquest sentit, esperen acabar aquest any amb uns ingressos similars als de l'any passat. "El 2016 va ser un bon any, perquè el temps ens va respectar, i les expectatives de cara a aquesta edició són, al menys, acabar com l'any passat", ha reblat.

Tot plegat en unes fires que comptaven amb una novetat important que al final no s'ha dut a terme. La intenció de l'ajuntament era retirar les caravanes on viuen els firaires a la zona de Domeny, per tal d'espaiar el Parc de la Devesa, però al final s'ha desestimat perquè la zona que es facilitava per part del consistori no era prou gran per encabir-los a tots.



Més de 200 activitats



En total són més de 200 propostes les que ofereixen les Fires de Sant Narcís, en un any en què les festes s'obren més als barris i creen dos espais d'activitats familiars (a les places Salvador Espriu i de Santa Susanna). Entre les novetats que aquest any s'incorporen a les activitats tradicionals hi ha la iniciativa 'Les Fires dels Quatre Rius' (una competició festiva entre els barris), atraccions sostenibles a la plaça Ramon Berenguer, un taller d'herbes remeieres a Sant Daniel, el ball de gitanes de Montmeló o un correfoc amb els Trons de l'Onyar.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha fet una crida a viure les festes "amb il·lusió, diversió i tolerància" i n'ha destacat el valor com a espais de "normalitat i quotidianitat" davant els moments "complicats" que viu Catalunya.