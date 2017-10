Iluminaciones Ximénez guanya per setè any seguit el concurs per posar els llums de Nadal

L'Ajuntament de Girona ha adjudicat el subministrament, la instal·lació i el desmuntatge de l'enllumenat ornamental nadalenc a l'empresa Iluminaciones Ximénez SA per un total de 223.729 euros. Des que l'any 2011 es va decidir obrir un concurs públic per a aquest contracte, sempre ha guanyat la mateixa empresa. Enguany, novament, només aquesta empresa, amb seu a Còrdova i amb una delegació a Barcelona, es va presentar a la licitació, que es va fer per 223.850 euros.

L'empresa ja ha arribat a Girona i està descarregant el material per anar-lo distribuint per un total de 73 carrers i places de la ciutat. Enguany s'ha previst que s'il·luminin carrers i espais públics de vuit sectors diferents de la ciutat: Barri Vell, Mercadal, Carme, Eixample Nord, Eixample Sud, Sant Narcís, Santa Eugènia, Can Gibert del Pla i altres sectors.

L'empresa no podrà utilitzar elements plantejats ni utilitzats en els darrers dos anys en municipis de les comarques gironines en un percentatge superior al 40% i això caldrà acreditar-ho mitjançant una declaració de l'empresa.



L'encesa, el 24 de novembre

Segons consta al plec de clàusules, la previsió és que l'encesa de llums es faci el 24 de novembre de 2017 a les sis de la tarda i que finalitzi el 6 de gener de 2018 a les dotze de la nit, subjecte a possibles canvis. L'horari d'encesa estarà comprès entre les sis de la tarda i les onze de la nit de dilluns a dimecres, i s'allargarà fins a la mitjanit de dijous a diumenge i festius. De manera extraordinària, els dies 15, 16 i 17 de desembre l'horari d'encesa s'estendrà fins a la una de la matinada.