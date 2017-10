La inauguració de la Fira de Mostres queda marcada per l´actualitat política

Si el pregó de divendres no es va poder escapar dels recents esdeveniments polítics, tampoc ho va fer ahir la Fira de Mostres. L'obertura de la seva 56a edició va estar fortament marcada per l'actualitat del país i es va fer ben visible tant en els discursos dels ponents que la van inaugurar, com en les sensacions dels empresaris i expositors que en formaven part.

El president de la Cambra de Comerç de Girona, Domènech Espadaler, va ser admetre que aquest era un any diferent, marcat per «importants incerteses polítiques i econòmiques en tots els nivells». Domènech va demanar al sector empresarial i a la societat «audància, compromís i cooperació» per poder sortir «més reforçats que mai» d'aquesta situació.

El president de la Cambra també va aprofitar per fer valer algunes de les xifres més significatives de la demarcació, com un augment del 9% de les exportacions respecte a l'any passat, o bé la confiança dels empresaris, la qual se situava per sobre de la mitjana catalana. El vicepresident de la Diputació de Girona va avalar les dades assegurant que any rere any la Fira de Mostres ha anat creixent progressivament. «Les xifres demostren que el teixit econòmic del nostre país, especialment el de les nostres comarques, és fort, i que per sobre de tot s'hi pot trobar talent, molt de talent» va dir.

La darrera de les encarregades de pronunciar unes paraules va ser l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que va demanar mantenir l'«optimisme» malgrat reconèixer que poden venir certs moments d'intranquil·litat. Madrenas va recordar que les comarques gironines són «un territori molt potent en termes de dinamització econòmica» i va descriure la presència del gran nombre d'empreses del certamen com una mostra més de «compromís».



Assistents ben fidels

A les 10 del matí ja hi havia els primers visitants esperant a la porta de l'entrada del Palau de Fires de Girona. La majoria d'ells no era la primera que venien, i ja estaven d'allò més familiaritzats amb el tipus d'esdeveniment. És el cas de la Marta, veïna de Girona, que assegura que «no s'ho perd per res». Per ella i la seva família «a cada edició hi ha coses noves, a vegades comprem, però sobretot venim per agafar informació de coses que necessitem en aquell moment».

Un altre cas és el de la Georgina, acompanyada del seu marit, que passejava pels passadissos del recinte observant cada parada amb atenció. «Fa molt temps que venim i durant els darrers anys hem notat que les temàtiques han anat canviant. Creiem que hi ha molta informàtica i tecnologia» va explicar.

De la mateixa opinió eren en Joan i en Pere, que relataven com ha anat canviant la Fira de Mostres al llarg dels darrers quinze anys. «En un inici hi havia més artesania, o més serveis, però ara amb l'època tecnològica molts dels productes o estands estan relacionats amb aquest nou escenari». En Pere va valorar positivament que s'hagin canviat una mica les estructures i que s'hagi ampliat la superfície destinada als expositors.



La visió dels expositors

L'edició d'enguany compta amb un total de 397 expositors, un 3% més que en l'edició anterior. Les propostes, com en cada edició, són d'allò més diverses i poden anar des del camp de l'alimentació, al dels serveis, passant per la venda d'objectes.

Un dels exemples és l'empresa creadora de la cervesa Brava, situada a la planta superior, que aposta per donar a conèixer la seva marca aprofitant l'esdeveniment. Sergi Carmona, un dels cofundadors, creu que el fet que el certamen «s'englobi dins de les festes de Sant Narcís» és un gran avantatge i que no només serveix per guanyar més visibilització, sinó que «també s'estableixen importants relacions entre els mateixos paradistes que en formen part».

El president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona i Província, Ramon Corominas, també valora la iniciativa, explicant que «assistir a la Fira té un sentit institucional però també serveix per resoldre els dubtes que puguin tenir possibles clients». Preguntat per la situació política, Corominas creu que «encara no es pot saber quines afectacions tindrà, però els preocupa que els seus principals compradors –els estrangers – tinguin dubtes a l'hora de fer reserves o compravendes». El rector de la Universitat de Girona, Sergi Bonet, també va estar present durant la inauguració, remarcant la importància que la universitat pugui formar part de l'esdeveniment. «L'activitat de la societat no s'ha d'aturar» va sentenciar en referència al clima polític.