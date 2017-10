Els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró descarreguen la torre de nou

Els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró han descarregat el 2d9fm, a la Diada de Sant Narcís de Girona. Els liles també s'han apuntat un altre gamma extra, el pilar de vuit, en una jornada en la que no hi ha hagut cap caiguda. La colla local, els Marrecs de Salt, han protagonitzat tres rondes impecables descarregant per segona vegada a la seva història el 3d9f, que van inaugurar al juliol, a la Festa Major de la seva localitat. D'aquesta manera els blauters es treuen l'espina que portaven clavada des de l'any passat quan els va caure el castell a la mateixa Plaça del Vi, que aquest diumenge ha vist com el carregaven per primera vegada. Els locals han completat l'actuació amb un 5d8 i el 2d8f.