Els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró descarreguen la torre de nou

Els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró han descarregat el 2d9fm, a la Diada de Sant Narcís de Girona. Els liles també s'han apuntat un altre gamma extra, el pilar de vuit, en una jornada en la que no hi ha hagut cap caiguda. La colla local, els Marrecs de Salt, han protagonitzat tres rondes impecables descarregant per segona vegada a la seva història el 3d9f, que van inaugurar al juliol, a la Festa Major de la seva localitat. D'aquesta manera els blauters es treuen l'espina que portaven clavada des de l'any passat quan els va caure el castell a la mateixa Plaça del Vi, que aquest diumenge ha vist com el carregaven per primera vegada. Els locals han completat l'actuació amb un 5d8 i el 2d8f.

Gran diada castellera a les Fires de Sant Narcís. Els Marrecs de Salt, els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró han descarregat nou castells i tres pilars sense cap caiguda. Els malves s'han apuntat una jornada rodona amb dos gamma extra, la torre de nou i el pilar de vuit. L'actuació s'ha completat amb un 3d9f i un 4de9f, dues estructures que els de Terrassa tenen per mà, i que en cap moment han perillat.

Gairebé calcada ha estat l'actuació de l'altra colla que cada Sant Narcís visita Girona, els Capgrossos de Mataró. Els de la camisa blava, que actuaven just després dels Minyons, han fet el mateix programa que els malves, excepte el pilar que ha estat de set i amb folre. Solvència per part dels de Mataró que han marxat de plaça amb un gamma extra, la torre de nou, i la sensació d'haver estat a l'alçada d'una de les grans colles del país.

Els locals per la seva part han fet la mateixa actuació que ara fa quatre mesos a la Plaça Major de Salt, on van descarregar per primer cop a la seva història el 3d9f. Aquesta vegada però, menys dubtes – a Salt el van desmuntar quan gairebé l'enxaneta ja enfilava l'aleta -. Els Marrecs l'han coronat amb solvència fet que els consolida com a colla de nou. Han completat una gran actuació amb dos castells que tenen per mà, el 2d8f i el 5d8.

Tot plegat abans de fer quatre pilars de cinc amb una Plaça del Vi plena a vessar i que ha esclatat cada vegada que es descarregava un castell. Prop de 3.000 persones s'han agrupat per veure la Diada, marcada per la demanda constant a la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.

A l'acte hi ha assistit bona part del consistori. Entre les diferents personalitats, l'alcaldessa, Marta Madrenas, que ha lluït la camisa blauter dels Marrecs de Salt, i el mocador de casteller.