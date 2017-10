Queixes per la tala d'un arbre al carrer Bisbe Sivilla per afavorir un comerç

Veïns del carrer Bisbe Sivilla de Girona s'han queixat per la tala d'un arbre que està situat just al davant d'un local que aviat es posarà en funcionament.

Els residents d'aquesta zona es queixen que ningú de l'Ajuntament els hagi explicat per què s'ha retirat aquest exemplar que estava plantat des de fa anys al carrer. Diari de Girona ha intentat perlar amb l'Ajuntament per tal que expliqui el motiu de la tala de l'arbre però no ha obtingut resposta.

El comerç que obrirà properament es dedica a la missatgeria i podria haver demanat que es rebaixi la vorera per tal que els seus vehicles puguin entrar al local amb més facilitat.

Normalment, utilitza bicicletes i tricicles per moure's. Els residents d'aquest carrer del barri de Sant Narcís, proper al parc Central, afirmen que hi havia suficient espai entre els arbres i que no era necessari talar cap exemplar.