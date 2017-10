Una cadena humana envolta la seu de la Generalitat a Girona contra el 155

Una cadena humana ha envoltat la seu de la Generalitat a Girona contra l'aplicació de l'article 155 per dir que els treballadors de la Delegació es deuen al president i al Govern que esculli el Parlament. Unes mil persones amb llaços taronges han entrellaçat les mans i s'han repartit al llarg dels 480 metres que té el perímetre de l'edifici. Abans de l'acció, els treballadors han llegit un manifest on rebutgen "categòricament" el control de l'Administració catalana per part de l'Estat, en condemnen la "repressió" i reclamen l'alliberament dels líders de l'ANC i d'Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Els treballadors asseguren que aquest dilluns han anat a treballar "amb normalitat" –també ho ha fet la cap de gabinet del delegat, a qui la Moncloa ha cessat- i que ell es deuen "a tota la ciutadania" de Catalunya, a qui criden a defensar les institucions.

Els treballadors de la Delegació de la Generalitat han sortit un altre cop al carrer per protestar contra l'aplicació del 155 i defensar les institucions catalanes. A Girona, tots els delegats del Govern han anat a treballar (a ells, no se'ls ha cessat). També ha anat a la feina la cap de gabinet del delegat. En aquest cas, sí que està afectada, però aquest dilluns estava al seu despatx de la Delegació com un feiner més.

A les dotze del migdia, unes mil persones s'han concentrat a les escales de la Delegació. Eren tant empleats de la Generalitat (aquí, n'hi treballen 860) com gironins que han anat a donar-los suport. Portaven tots llaços o petos taronges i cartells amb el lema 'Democràcia!'.

Abans de formar la cadena humana, els treballadors han llegit un manifest. El text es va consensuar divendres passat en assemblea. Una reunió on hi va prendre part gairebé la meitat de la plantilla –en concret, 380 empleats- i on es va decidir tirar endavant l'acció reivindicativa d'aquest dilluns.

A l'escrit, els treballadors de la Generalitat subratllen que continuaran "servint a la ciutadania" fidels "a les institucions" i al "mandat del Parlament de Catalunya elegit democràticament el 27 de setembre del 2015". "Els nostres òrgans superiors són el president, el Govern, el vicepresident i els consellers i conselleres, i no cap altre que no hagi estat escollit pel nostre Parlament", hi afegeix el manifest.



Un "atac directe"

El text rebutja "categòricament" el control de l'Administració catalana per part de l'Estat, subratlla que l'aplicació del 155 és "un atac directe" als treballadors de la Generalitat i rebutja "fermament" les accions "repressives" que venen des de la Moncloa.

El manifest també reclama la "immediata posada en llibertat" de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez i, per últim, fa una crida "a tota la ciutadania" per defensar "les institucions" catalanes. Durant la lectura, els treballadors han anat aplaudint-ne el redactat i, en arribar al punt en què es condemna l'empresonament dels Jordis, els concentrats han proferit en crits de "Llibertat, llibertat!".

Després de llegir el manifest, tots els qui s'han aplegat davant la seu del Govern han entrellaçat les mans i han fet una cadena humana que ha arribat a donar una volta i mitja a l'edifici. En total, s'han repartit al llarg dels 480 metres que hi ha entre Pompeu Fabra, Joan Maragall i la Gran Via Jaume I.



Amb normalitat, però a l'espera

Els treballadors asseguren que avui han anat a la feina "amb normalitat" i que continuaran servint la ciutadania "amb rigor, eficàcia i democràcia". "Hem volgut fer aquest acte simbòlic en defensa de les nostres institucions davant l'aplicació del 155", ha dit la Montse, una de les empleades que ha impulsat la cadena humana.

"Hem vingut a treballar com cada dia, pensant que els nostres representants són aquells escollits democràticament", ha explicat un altre dels empleats, l'Emili Torrent. "El d'avui és un acte metafòric, però està bé que els treballadors demostrem que el nostre Govern és el de la Generalitat, davant l'acció d'un Estat que ens vol eliminar l'autonomia", hi ha afegit un tercer treballador, en Narcís Serra.

Tot i això, però, la plantilla també sap que hi haurà un moment en què la Moncloa els pot dictar instruccions. "De moment, anem fent el nostre dia a dia, però en algun moment això arribarà; el que volíem deixar clar, però, és que com a treballadors públics ens devem al Parlament, i que calia visualitzar el nostre rebuig a aquesta taca a l'estat de dret que representa el 155", ha dit una altra empleada, la Montse Fuster.

La cadena humana ha rebut el suport de representants de l'Ajuntament, de l'ANC, d'Òmnium i de la plataforma Girona Vota, entre d'altres. A més, també hi havia gent vinguda de l'altra banda dels Pirineus. Aquest és el cas d'en Jaumet Serra, un occità que també va anar a Girona durant l'1 d'octubre i que divendres passat va desplaçar-se a Barcelona per seguir el ple del Parlament. "Aquest és un moment important per a Catalunya; es tracta d'un moviment admirable i pacífic i crec que, tot i les dificultats, s'aconseguirà la independència", ha dit.