Una cadena humana envolta la seu de la Generalitat a Girona contra el 155

Una cadena humana ha envoltat la seu de la Generalitat a Girona contra l'aplicació de l'article 155 per dir que els treballadors de la Delegació es deuen al president i al Govern que esculli el Parlament. Unes mil persones amb llaços taronges han entrellaçat les mans i s'han repartit al llarg dels 480 metres que té el perímetre de l'edifici. Abans de l'acció, els treballadors han llegit un manifest on rebutgen "categòricament" el control de l'Administració catalana per part de l'Estat, en condemnen la "repressió" i reclamen l'alliberament dels líders de l'ANC i d'Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Els treballadors asseguren que aquest dilluns han anat a treballar "amb normalitat" –també ho ha fet la cap de gabinet del delegat, a qui la Moncloa ha cessat- i que ell es deuen "a tota la ciutadania" de Catalunya, a qui criden a defensar les institucions.