La cantada d´havaneres homenatja el baríton Arseni Girbal

El grup Terra Endins va homenatjar ahir Arseni Girbal, el baríton de la formació que va morir de forma sobtada l'any passat, tot just un dia després d'haver actuat en la tradicional cantada de Sant Narcís a les escales de la Catedral. Els companys de Girbal van admetre que el troben molt a faltar, però van assegurar que la millor manera que han trobat d'homenatjar-lo és que el grup tiri endavant per fer gaudir la gent. La cantada d'ahir, que un cop més va ser solidària amb l'associació sense ànim de lucre Duchenne Somriures Valents, va oferir un ampli repertori que va anar des de Rosó fins a La Bella Lola i El meu avi, passant per altres clàssics com La rosa dels vents, Blancas como palomas o La calma de la mar, entre d'altres.