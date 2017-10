Familiar Activitats infantils i manualitats a la plaça Salvador Espriu

Per als que vulguin fugir del brogit de les atraccions i les barraques, a la plaça Salvador Espriu de Girona s'ha instal·lat una carpa on es realitzen activitats infantils i familiars vinculades a les manualitats. Allà es fan espectacles i també tallers; ahir al matí, per exemple, se'n va celebrar un de pintura. Dimarts, dia 31, s'hi celebrarà la Castanya Party, amb una cercavila que anirà de la plaça Independència fins a Salvador Espriu.