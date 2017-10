Els Marrecs de Salt es consoliden a Girona com a colla de 9

Ho van tornar a fer. Els Marrecs de Salt van aconseguir descarregar ahir per segon cop en la seva història el 3d9 amb folre, un castell que van assolir per primera vegada durant la festa major de Salt, el passat mes de juliol, i que els feia especial il·lusió poder repetir a la plaça del Vi de Girona, on l'any passat es van quedar amb les ganes. Els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró, que van descarregar el 2d9 amb folre i manilles, van completar una diada de Sant Narcís en què no hi va haver cap caiguda.

Els Marrecs van signar ahir una actuació impecable. A banda del 3d9 amb folre, que va ser especialment aplaudit i celebrat, van descarregar també un 5d8 i un 2d8 amb folre, aquest últim amb soca a l'antiga. I per posar-hi punt i final, van aixecar quatre pilars de 5. D'aquesta manera, els Marrecs es consoliden com a colla de 9 a finals de temporada, que finalitzarà oficialment el dia 1 de novembre amb la pujada del pilar a la Catedral.

La cap de colla dels Marrecs, Iruna Rigau, no podia amagar la seva satisfacció: «Estem molt contents, perquè el pas important d'avui era consolidar-nos en aquest nivell», va assenyalar. Per a Rigau, els dos castells de 9 que han aconseguit descarregar aquesta temporada els permetran afrontar la següent amb ànims renovats, «creient-nos que podem fer castells de 9 i essent capaços d'anar una mica més enllà». Així, la prioritat serà assentar el 3d9, però també tenen en ment poder abordar el 4d9 –tot i que abans han d'acabar de treballar el 4d8– i potser recuperar també el pilar de 6. De moment, però, els Marrecs podran disfrutar de la satisfacció d'haver assolit el repte que s'havien marcat per a aquesta temporada.

Per la seva banda, els Minyons i els Capgrossos també van marxar satisfets de Girona. Tots dos van oferir actuacions molt similars, que van incloure un 3d9 amb folre, un 2d9 amb folre i manilles –castell de gamma extra– i un 4d9 amb folre. Només es van diferenciar en el pilar: els Minyons el van fer de 8 amb folre i manilles (és a dir, de gamma extra) i els Capgrossos van aixecar un pilar de 7 amb folre.



Suport a Cuixart i Sànchez

Unes 3.000 persones van omplir de gom a gom la plaça del Vi per seguir la jornada, que va estar presidida per una gran pancarta que demanava l'alliberament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. I malgrat que s'havia especulat amb la possible presència de Carles Puigdemont al balcó de l'Ajuntament, finalment no va aparèixer. L'alcaldessa Marta Madrenas sí que hi era (vestida amb la camisa dels Marrecs) i l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, a part de diversos regidors del consistori gironí, que, igual que el públic de la plaça, no van deixar d'animar les colles castelleres.