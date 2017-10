Alegria i malestar, a la jornada de les Fires a 1 euro

Alegria entre els més petits i malestar entre els firaries. Un any més, les opinions i sensacions que generen les Fires a 1 euro es van tornar a viure ahir al parc de la Devesa, on hi ha instal·lades les més de 130 atraccions de les Fires i Festes de Sant Narcís.

Després que alguns firaires qüestionessin, en edicions anteriors, el preu de la jornada econòmica, l'Ajuntament de Girona va decidir mantenir enguany el preu d'1 euro, en una decisió que ha generat malestar entre els firaires. «L'Ajuntament ens imposa les Fires a 1 euro, sense oferir res a canvi. Ens diuen que ho hem de fer o si no marxar», es lamentava ahir José Manuel Raul, propietari del Volador. «En altres llocs, com Figueres o Banyoles, ens fan un 20% de descompte», afegia el firaire i veí de Girona.

Altres es lamentaven de la decisió de celebrar la jornada econòmica un dilluns, un dia posterior a un festiu. «Per molts diners que faci avui, m'han tret els d'ahir. El diumenge tots els firaires teniem cara de pomes agres perquè no vam tenir feina a la tarda. La gent es reservava per les Fires d'1 euro i vam perdre dines en un dia fort com és el diumenge», criticava Juan de Dios Ruiz, propietari de Pistas de Moto.

També entre els firaires es va repetir el malestar del baix preu d'1 euro. «Està molt bé la iniciativa perquè així tots els nens de Girona poden pujar als cavallets, però crec que és una jornada excessivament econòmica per les despeses que tenim els firaires», apuntava Joaquín Serna, propietari de Caballitos Marcos.

Per altra banda, la multitud de persones que ahir van anar a les atraccions de la Devesa es van mostrar contents amb la celebració de les Fires a 1 euro. «Val molt la pena venir un dia com aquest perquè totes les atraccions estan a 1 euro i podem pujar a més llocs. Hem aprofitat per venir avui que és més barat, però vindrem altres dies», comentava Corali Álvarez, veïna de Girona, que va anar a les Fires acompanyada amb la seva filla petita i la seva mare. «Estaria bé que algun dia festiu, durant algunes hores les fires estiguessin a 1 euro per la gent que treballa», afegia Álvarez.

Altres desconeixien la celebració de la iniciativa solidària. És el cas de l'Àngel Molla, veí de Celrà. «He vingut amb els meus fills i no sabia que les Fires estaven a 1 euro. És una bona idea per a la mainada perquè tal com està l'economia, 3,5 euros per un viatge és molt car», afegia Molla.