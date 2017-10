Berloso es queda la regidoria de la Policia i Palau la de Drets Socials

El vicealcalde de Girona i responsable de l'àrea de Medi Ambient, Eduard Berloso, s'encarregarà, a partir d'ara també de l'àrea de Seguretat, mentre que Drets Socials recaurà en mans de la regidora Eva Palau, que manté les regidories de Salut i de Fires. Palau haurà de dedicar-se exclusivament a l'Ajuntament. Aquests dos són els principals canvis anunciats per l'alcaldessa, Marta Madrenas, en la remodelació del cartipàs municipal després de la sortida del govern del PSC.

Aquesta reorganització consisteix bàsicament a redistribuir les responsabilitats dels quatre regidors socialistes que han abandonat el govern local. A banda de Seguretat, la resta de regidories que s'ha redistribuït penjaran d'alcaldia, que ho delegarà tot. A banda de Drets Socials i Seguretat, que estaven en mans de Sílvia Paneque, també s'han repartit les regidories d'Ocupació, Joventut i de la UMAT.

Ocupació, que estava gestionat per Quim Rodríguez, ara anirà a càrrec de Glòria Plana, que ja porta Promoció Econòmica. Joventut, que portava Elisenda Riera, serà per a l'actual regidor de Cultura, Carles Ribas, que intentarà aprofitar la sinergia entre les dues àrees i que ahir es va mostrar «extraordinàriament content per seguir treballant per la cultura de la ciutat i en especial per incorporar l'àrea de joventut». Finalment, la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT), que gestionava Manel Marin, serà per al regidor de Paisatge, Hàbitat Urbà i Ciutat Intel·ligent, Narcís Sastre.

Amb la rebaixa de quatre regidors de l'equip de govern, que passa de catorze a deu, es considera que cal un nou assessor que estarà situat a l'àrea d'Activitats i Urbanisme, que manté Joan Alcalà, que es manté també com a màxim responsable de Mobilitat i Via Pública. Aquest sisè càrrec de confiança no suposa un augment de despesa en l'aspecte de sou pel que fa al global de despesa, ja que ara hi haurà quatre regidors menys.



Les regidories de barri

Pel que fa a les regidories de barri, cal ressaltar que el regidor Cristóbal Sánchez compartirà la regidoria de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla amb el regidor Narcís Sastre i que afegirà els barris de Domeny, Taialà, Sant Ponç, Pont Major i Campdorà-Gavarres als que ja tenia fins ara (Vila-roja, Font de la Pólvora, Mas Ramada, Grup Sant Daniel i Torre Gironella). La resta de regidories de barri queden igual.

De moment, l'equip de govern estarà en minoria i no està previst que entri al govern ni ERC ni la CUP. Madrenas va reiterar que la seva voluntat serà «arribar a acords amb tothom» amb l'objectiu que «la governabilitat» de la ciutat no se'n ressenteixi. L'alcaldessa, va agrair «la lleialtat» del PSC amb l'acord de govern i va recordar que el trencament del pacte s'havia fet «de forma amigable» i, va dir que, no veia « il·lògic» poder rebre també el suport dels socialistes futurs «acords de ciutat».

L'alcaldessa es va reunir amb la portaveu d'ERC, Maria Mercè Roca, per exposar-li el nou escenari. I va explicar que dins la política de consensos que vol impulsar també comptarà amb la CUP, a qui va agrair la predisposició que li havien mostrat.

El PSC havia entrat al govern per sufocar el polèmic relleu de Carles Puigdemont a l'alcaldia de Girona. DEsprés uque l'elecicó del númewro 19 de la llista, Albert Ballesta, causés el rebuig de total 'oposició, finalment la tranquil·litat va tornar amb el canvi de Ballesta per Madrenas i l'acord d'aquesta amb el PSC. Ara els socialistes i els convergents han pactat el trencament del govern local novament per un gest de Puigdemont, ara des de la Generalitat, en declararar la República Catalana.