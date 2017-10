La CUP critica «l'opacitat» del govern amb el nou cartipàs i li demana diàleg

La CUP-Crida per Girona ha aplaudit el trencament del govern entre CiU i PSC, però considera que el nou govern en minoria de Marta Madrenas ha començat amb "un pas en fals" i una opacitat que no comparteixen, ja que no els ha ofert diàleg i ni tan sols els va informar del nou cartipàs abans que a la premsa. Per al regidor Lluc Salellas, per tal que hi hagi una confiança mútua cal començar amb diàleg, i adverteix que ara per ara s'inclinen per votar que "no" al nou cartipàs. Un cartipàs, adverteixen, que els dona sensació de provisional, de manera que demanen a Madrenas que aclareixi si serà definitiu o si deixa la porta oberta a nous pactes, sigui amb el PSC o amb ERC. També reclamen a l'alcaldessa que faci públic quin serà el seu nou pla de govern.

En aquest sentit, la CUP s'ha tornar a oferir per arribar a acords de ciutat en qüestions com la gestió de l'aigua, el cinema Modern o la gestió dels residus, i també s'ha prestat voluntària per assumir -des de l'oposició- alguna regidoria de barri. De la mateixa manera, els cupaires reclamen al govern local que desencalli qüestions com l'entrada sud de la ciutat, el Pla Especial de la Devesa o els pisos turístics.